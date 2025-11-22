Florin Manole a declarat că nu intenționează să reducă personalul din minister și că rolul său este să asigure funcționarea serviciilor publice. El a spus că numeroase structuri din subordinea Ministerului Muncii, inclusiv Casele de Pensii, au un deficit accentuat de personal de ani de zile. În aceste instituții, angajații rămași lucrează pentru a compensa absența colegilor.

„În primul rând, eu sunt ministru al Muncii, nu al concedierilor și nu al tăierilor. Și eu cred că orice funcționar public care face un serviciu public astăzi trebuie să rămână să facă serviciul ăla public. Pentru că, în primul rând, statul român, ca orice stat normal, trebuie să asigure servicii. Ăsta este primul lucru”, a spus Manole, sâmbătă seara, la Antena 3 CNN.

Manole a explicat că angajații trebuie să rămână în sistem, deoarece statul trebuie să ofere servicii publice funcționale. El a precizat că aparatul central al ministerului are acum cheltuieli salariale cu 6,7% mai mici față de ianuarie 2025, fără să fi avut loc concedieri. Reducerea s-a datorat pensionărilor și înlocuirii unor posturi cu debutanți, iar în unele situații posturile nu au fost ocupate.

Ministrul a menționat că reducerea sporurilor a contribuit la scăderea cheltuielilor, dar a subliniat că eliminarea posturilor nu este o soluție avută în vedere. El a spus că economiile vor fi făcute „în măsura posibilităților”, fără a afecta instituțiile care deja funcționează cu personal insuficient.

„Avem deficienţe, deficit de personal în multe zone. Am fost în ultimele zile în Maramureş, în Zalău, în Alba, în Sibiu. Sunt Case de Pensii care nu au numărul de angajaţi pe care ar trebui să-l aibă de ani de zile şi care lucrează cu oameni care compensează absenţa colegilor lor. În primul şi în primul rând, nu am nevoie să facă nimeni ordine în Ministerul Muncii. La nivelul aparatului central din minister, comparat cu ianuarie 2025, avem cu 6,7 la sută mai puţine cheltuieli salariale. N-am dat niciun om afară, nu voi da niciun om afară. Voi continua să fac economii în măsura posibilităţilor”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Ministrul a respins ideea că reducerea de 10% a cheltuielilor ar însemna tăieri de salarii sau diminuări aplicate unor categorii precum medici, profesori, polițiști sau militari. El a afirmat că premierul Ilie Bolojan cunoaște situațiile specifice din instituții și că nu poate fi aplicată o regulă generală în toate ministerele.

Manole a relatat și o discuție recentă cu premierul privind controalele în domeniul dizabilității. El a spus că numărul angajaților de la Corpul de Control al agenției a fost dublat, de la unul la doi, pentru verificarea a 950.000 de dosare. El a explicat că astfel de situații arată că nu pot fi reduse cheltuielile în mod uniform, iar în unele zone este nevoie chiar de suplimentare de personal.

Potrivit ministrului, statul trebuie să mențină capacitatea de a oferi servicii esențiale, iar acest lucru nu se poate realiza prin concedieri. El a spus că va continua să gestioneze bugetul cu prudență, dar fără a afecta activitatea instituțiilor aflate deja sub presiune.