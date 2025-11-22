Cele mai mari surse de îngrijorare pentru tinerii din Generația Z sunt costul ridicat al vieții (79,3%) și dificultatea de a economisi pentru situații neașteptate sau pentru un viitor financiar mai stabil (48,2%). Atunci când se gândesc la viitor, șase din zece respondenți declară că resimt nesiguranță și anxietate. Printre principalele motive se numără situația financiară personală (48,8%), perspectivele economice pe termen lung (37,9%), presiunea socială (36,2%) și îngrijorările legate de sănătatea proprie sau a familiei (31%).

La polul opus, doar 17,2% dintre tineri privesc viitorul cu optimism, iar numai unul din zece afirmă că se simte încrezător și liniștit în privința perspectivelor sale.

Mai mult de 43% dintre respondenți spun că încearcă să accepte faptul că nu pot controla viitorul și se concentrează mai degrabă pe gestionarea stresului. Mulți își găsesc echilibrul prin timp petrecut cu familia și prietenii (58,6%), activități de relaxare (39,6%) sau sport (37,9%), potrivit sondajului Allianz-Țiriac.

Totuși, aproape patru din zece tineri trăiesc cu teama că un eveniment neașteptat i-ar putea destabiliza complet, iar lipsa unor soluții concrete – precum economii sau o asigurare care să acopere riscurile și cheltuielile – amplifică acest sentiment de vulnerabilitate.

„Generația Z nu este o generație fragilă, ci una lucidă. Ei simt mai mult, văd mai mult și trăiesc mai intens toate schimbările din jur. Este o generație care a învățat să trăiască într-o economie volatilă, dar care încă nu a învățat să se protejeze. De aceea anxietatea lor nu este o slăbiciune, ci un semnal de alarmă că nevoia de siguranță nu mai poate fi amânată pentru „mai târziu”. Într-o lume în care totul se schimbă de la o lună la alta, protecția înaintea economisirii devine un gest de maturitate timpurie. A-ți face o asigurare de viață când ești tânăr nu înseamnă că te pregătești pentru ce e mai rău, ci că iei în serios libertatea de a trăi fără frică”, spune Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări.

Mulți tineri din Generația Z sunt deja conștienți de nevoia lor de protecție financiară, mai ales după ce au experimentat direct sau în familie impactul unor situații neașteptate. Pentru 43% dintre ei, problemele de sănătate reprezintă principalul motiv de îngrijorare, în timp ce 34,5% au resimțit efectele unei cheltuieli majore neplanificate. Pierderea temporară a veniturilor (15,5%) și accidentele sau intervențiile medicale urgente (12%) completează lista riscurilor care îi fac pe tineri să realizeze cât de vulnerabili sunt fără un sprijin financiar solid.

Majoritatea respondenților (peste 80%) estimează că ar avea nevoie de cel mult 40.000 de lei pentru a face față unui astfel de eveniment neprevăzut, alți 12% consideră că suma necesară ar ajunge la 200.000 de lei, iar doar 5% se așteaptă la nevoi peste acest prag, arată sondajul Allianz-Țiriac. Totuși, în lipsa acestor resurse, doar 29,3% au reușit să economisească în ultimul an, iar aproape 2% și-au achiziționat o asigurare pentru un plus de siguranță financiară. În realitate, economisirea necesită timp îndelungat: chiar și punând deoparte 400 de lei pe lună, un tânăr ar avea nevoie de cel puțin 8 ani pentru a acumula 40.000 de lei. Prin comparație, o asigurare precum My Protect poate oferi acces imediat la o astfel de sumă în caz de accident, pentru doar 88 de lei pe an – mai puțin de 7 lei pe lună.

Doar 8% dintre respondenți recunosc că discută cu un AI despre anxietățile lor, în încercarea de a obține o altă perspectivă, iar 34% spun că au încercat, dar privesc cu reținere interacțiunile cu tehnologia. Lipsa inteligenței emoționale și potențiala influențare a răspunsurilor AI îi fac pe mulți să fie sceptici în privința utilizării acestuia pentru suport emoțional. În schimb, tinerii preferă să vorbească despre frământările lor cu familia sau prietenii (27,6%), iar aproape 19% spun că nu ar avea niciodată încredere într-un AI pentru astfel de discuții.

Sondajul Allianz-Țiriac a fost realizat în octombrie 2025, pe un eșantion de 1.102 utilizatori de internet din România. 51% dintre respondenți sunt bărbați, 85% locuiesc în mediul urban, iar peste 58% au venituri lunare mai mari de 4.000 de lei.