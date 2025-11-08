Potrivit studiului, 70% dintre respondenți afirmă că dețin economii, cele mai multe fiind depozitate în conturi de economii.

Motivațiile diferă de la o generație la alta:

Generația Z economisește pentru vacanțe și hobby-uri

Generațiile Y și X pentru copii și familie

Baby Boomers pentru situații de urgență sau cheltuieli neprevăzute

Indiferent de vârstă, 9 din 10 români consideră că este important să aibă economii, iar 85% cred că banii trebuie administrați cu atenție, conștienți de efortul necesar pentru a-i obține.

Majoritatea românilor privesc pozitiv digitalizarea: 8 din 10 cred că tehnologia facilitează gestionarea banilor. Totuși, există diferențe semnificative între generații:

Tinerii utilizează aplicații mobile și carduri pentru tranzacții.

Persoanele mai în vârstă preferă numerarul și interacțiunile față în față la bancă.

Aproximativ 40% dintre români folosesc activ aplicațiile bancare mobile, procent care scade considerabil în rândul Baby Boomers, care manifestă neîncredere față de plățile digitale și temeri legate de fraude.

6 din 10 români recunosc existența unor conflicte între generații în ceea ce privește banii. Tinerii se simt judecați pentru deschiderea către tehnologie și cheltuieli spontane, în timp ce seniorii consideră că tinerii sunt prea neatenți și imprudenți.

Cu toate acestea, studiul arată o deschidere spre învățare reciprocă:

Tinerii caută sfaturi despre economisire de la generațiile mai în vârstă.

Seniorii apreciază sprijinul tinerilor în utilizarea aplicațiilor bancare și protecția împotriva fraudelor online.

În ciuda diferențelor de abordare, românii împărtășesc principii financiare comune:

Plata la timp a cheltuielilor esențiale

Prudența în cheltuieli

Evitarea datoriilor inutile

Planificarea bugetului lunar

Aceste valori demonstrează că, indiferent de ritmul în care adoptă tehnologia, generațiile din România urmăresc stabilitatea și echilibrul financiar.

„Diferențele dintre generații nu sunt o barieră, ci o oportunitate de dialog. Fiecare generație are ceva de oferit, tinerii aduc inovație și deschidere, iar cei cu experiență vin cu echilibru și prudență. În bancă, la fel ca în familie, înțelegerea și schimbul de perspective ne ajută să luăm decizii mai bune pentru viitor.”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Cercetarea „Diferențe și asemănări între generații” face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în luna octombrie 2025.