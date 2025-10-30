Raiffeisen Bank a atras cu 23% mai mulți clienți persoane fizice în primele nouă luni ale anului, comparativ cu 2024. Aproape 90% dintre noii clienți au ales să se înroleze digital, de două ori mai mulți față de anul precedent.

Președintele și CEO-ul Raiffeisen Bank România, Zdenek Romanek, a declarat că instituția continuă să combine tehnologia, inclusiv inteligența artificială, cu expertiza echipelor interne pentru a oferi servicii moderne și sigure. El a subliniat că banca investește constant în finanțarea economiei reale, urmărind o creștere sustenabilă care aduce valoare comunităților locale.

„În ultimele 9 luni, sistematic și pas cu pas, am continuat să facem un mix între cele mai noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială, și expertiza echipelor noastre pentru a sprijini fiecare client în construirea unui viitor financiar mai puternic. Totodată, investim constant în finanțarea economiei, pentru o creștere care să aducă valoare adăugată României și comunităților”, a declarat Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Depozitele atrase de la clienți au crescut la 63,8 miliarde de lei, în urcare cu 12% față de anul trecut. Clienții persoane fizice au economisit mai mult, stimulati de dobânzi atractive și de diversificarea produselor de economisire. Segmentul corporațiilor a înregistrat o creștere a depozitelor de 18%.

Creditele nete acordate au crescut cu 11%, atingând 47,3 miliarde de lei. Împrumuturile pentru companii au înregistrat cel mai mare avans, de 13%, până la 21,5 miliarde de lei, reflectând implicarea activă a băncii în susținerea dezvoltării mediului de afaceri.

Pe segmentul persoanelor fizice, volumul creditelor a crescut cu 10%. Împrumuturile negarantate au urcat cu 14%, iar cele garantate cu 5%. Banca a derulat o campanie de refinanțare cu dobânzi promoționale, care a dus la o creștere de 24% a vânzărilor în trimestrul al treilea.

Totodată, 3 din 5 clienți au accesat credite de nevoi personale direct prin aplicația Smart Mobile, complet digital, inclusiv cu posibilitatea de a solicita un card de credit pe loc.

În segmentul ipotecar, Raiffeisen a crescut vânzările de credite pentru imobile „verzi”, care reprezintă aproape jumătate din noile finanțări.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 6%, pe fondul investițiilor în tehnologie, dezvoltarea rețelei și retenția angajaților. Banca a adăugat 28 de noi ATM-uri și peste 7.300 de POS-uri, continuând extinderea infrastructurii digitale.

Profitul net după impozitare a urcat la 1,36 miliarde de lei, cu 8% peste nivelul din 2024. Rezultatul reflectă capacitatea băncii de a-și gestiona costurile și de a menține profitabilitatea într-un context economic volatil.

În 2025, Raiffeisen Bank a lansat un cont destinat adolescenților între 14 și 17 ani, oferindu-le posibilitatea de a-și gestiona banii într-un mod sigur și educativ. Aplicația a fost personalizată pentru această categorie de vârstă, incluzând funcții precum blocarea cardului și solicitarea unui nou card direct din aplicație.

Tot în acest an, banca a introdus cardul de debit virtual, emis instantaneu pe telefon, o soluție rapid adoptată de clienți datorită simplității și siguranței oferite.

În trimestrul al treilea din 2025, volumul subscrierilor în fondurile locale de investiții a crescut cu 60% față de anul trecut, iar numărul operațiunilor cu 30%. Banca a raportat o creștere de peste 35% a numărului de planuri de investiții noi și peste 124.000 de clienți activi în Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare.

În iulie, banca a lansat produsele Future Invest Protect și Active Invest Protect – două soluții de asigurare de viață de tip unit-linked, realizate în parteneriat cu UNIQA, care combină protecția financiară cu potențialul de investiție.

În septembrie, Raiffeisen Bank a introdus și asigurarea de locuință Welcome Home, disponibilă integral digital, cu preț fix pe 5 ani, emisă direct din aplicația Smart Mobile.

Segmentul Raiffeisen Private Banking a lansat certificate index cu activ suport pe aurul fizic, emise de Raiffeisen Bank International, oferind investitorilor expunere directă la evoluția metalului prețios.

Banca a finalizat două oferte de certificate, cu o valoare totală de 17 milioane de euro, incluzând produse cu capital protejat și certificate express în RON, EUR și USD. Acestea oferă clienților acces la performanțele piețelor de acțiuni din SUA și Europa, cu flexibilitate valutară și costuri de tranzacționare reduse.