Pentru a înțelege dinamica din spatele acestor rezultate, dar și direcția în care se îndreaptă piața energetică românească, am stat de vorbă cu Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group. Discuția aduce claritate asupra strategiilor care au dus compania la o cifră de afaceri de peste 416 milioane de lei în 2024, asupra investițiilor care modelează următorii ani și asupra rolului pe care România îl poate juca în arhitectura energetică a regiunii.

CAPITAL: Care este povestea ENEVO Group? Cum a început și ce a contat cel mai mult în evoluția companiei?

RĂZVAN COPOIU: Povestea ENEVO Group începe în 2014, când doi foști colegi de facultate, Cristian Pîrvulescu și Radu Brașoveanu, s-au reîntâlnit după ce fiecare acumulase experiență valoroasă în proiecte energetice atât în țară, cât și în străinătate. Cei doi au pornit de la o idee ambițioasă: să construiască o companie românească de inginerie și tehnologie în domeniul energiei, care să fie recunoscută la nivel global. Nu era doar despre a crea un business, ci despre a arăta că România poate exporta inovație, know-how și tehnologie.

Primele proiecte au fost poate și cele mai dificile, pentru că erau nevoiți să câștige încrederea partenerilor. Seriozitatea, profesionalismul și dorința de a livra mai mult decât se cerea au făcut diferența. Apoi a venit un moment definitoriu: au realizat că, pentru a se distinge pe piață, era esențial să investească în viitor: digitalizare, automatizare și soluții inovatoare. Aceste alegeri au permis ENEVO Group să evolueze rapid de la un jucător local la un partener internațional.

Un alt pas important a fost curajul de a intra pe piețe externe. În câțiva ani, compania a ajuns să contribuie la proiecte energetice de referință la nivel internațional. Fiecare succes a confirmat că drumul ales a fost cel corect.

Astăzi, ENEVO Group nu mai este doar un proiect născut dintr-o idee, ci o companie globală care contribuie activ la tranziția energetică. Dar, dincolo de cifre și de proiecte internaționale, povestea rămâne aceeași: doi ingineri români sunt convinși că pot schimba lumea energiei.

CAPITAL: Care sunt diferențiatorii companiei în piața în care activați?

RĂZVAN COPOIU: Știm cu toții că sectorul energetic este unul strategic și extrem de specializat, în care nu poți avea acces decât dacă dovedești că știi foarte bine ce faci, dacă livrezi tot ceea ce promiți și chiar și ceva în plus. Principalele atuuri pe care le-am avut încă de la început au fost, probabil, competențele noastre, dorința de a demonstra ce putem face, precum și curajul de a aborda piețe și proiecte unde alții nu îndrăzneau să intre.

Am ales segmente dinamice și inovatoare. În România, primul val de energie regenerabilă a fost terenul nostru de test: ne-am făcut loc în automatizare, control și dispecerizare și am dovedit că agilitatea și ingeniozitatea pot compensa lipsa istoricului pe piață. Fiecare proiect a fost o provocare, dar și o oportunitate de a învăța, de a crește și de a ne perfecționa metodele. ENEVO Group se diferențiază prin pachetele integrate pe care le oferă: dezvoltare de proiecte (Solar & BESS), execuție „la cheie” și platforme digitale care asigură optimizare operațională. Această combinație ne permite să oferim clienților soluții end-to-end, de la identificarea siturilor și finanțare, până la operare și monitorizare în timp real. Pe lângă aceasta, capacitatea noastră de a combina hardware (sisteme PV, baterii) cu software de management și securitate cibernetică creează valoare adăugată.

Astăzi, ENEVO Group este recunoscută internațional pentru expertiza în energie și în infrastructură critică, iar mândria noastră cea mai mare sunt soluțiile tehnice proprii, respectiv platformele de dispecerizare, sistemele de control și soluțiile de securitate cibernetică. Creșterea noastră s-a bazat în același timp pe o echipă valoroasă și loială, pe oameni pasionați care au preferat să rămână în România în loc să plece să lucreze peste hotare, și cărora vreau să le mulțumesc pe această cale pentru curajul de a inova și de a transforma fiecare provocare într-un pas înainte. Fiecare proiect este pentru noi o realizare tehnică și o dovadă că inovația românească poate avea impact global.

CAPITAL: Care este cel mai reprezentativ proiect realizat de ENEVO Group în România și ce a însemnat el pentru comunitate?

RĂZVAN COPOIU: Ne place să credem că fiecare proiect pe care îl dezvoltăm în România, și nu numai, aduce beneficii majore și transformă comunități. Un exemplu este centrala electrică fotovoltaică (CEF) de la Teiuş de 70 MW, inaugurată în luna aprilie, și care a fost cel mai mare proiect de energie finanțat prin PNRR din zonă. Misiunea noastră a fost de a realiza centrala fotovoltaică, stația de 110/20kV şi transformatorul de 80 MVA, inclusiv proiectarea, procurarea, montajul, testarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, cu asigurarea conformităţii cu ordinele ANRE pentru racordarea la reţea. Centrala produce energie pentru aproximativ 25.000 de gospodării, deci impactul asupra comunității este semnificativ.

Un alt proiect cunoscut în piață este Crucea Nord, o instalație de stocare a energiei cu baterii Li-ion de 72 MWh care se construiește în parcul eolian cu același nume deținut de compania de stat Hidroelectrica, proiect realizat în colaborare cu producătorul român de baterii Prime Batteries.

ENEVO Group a pus în funcțiune și centrala fotovoltaică de la Chișineu-Criș, un proiect de 54,11 MWp dezvoltat pentru NEPI Rockcastle în parteneriat cu LONGi Solar. Este prima investiție din Europa Centrală și de Est care utilizează module LONGi Hi-MO9 cu tehnologie back-contact, alese pentru performanța și durabilitatea lor. Cu o producție anuală estimată la 70.000 MWh, instalația permite evitarea a peste 21.000 de tone de CO₂ pe an și sprijină planul NEPI de a ajunge la 159 MW instalați în regiune, reprezentând în prezent cea mai mare investiție fotovoltaică destinată infrastructurii comerciale din România.

Și astfel de exemple pot continua. În general, beneficiile concrete ale acestor proiecte țin de stabilizarea rețelei și optimizarea consumului energetic la scară regională, ceea ce înseamnă mai puține pierderi și o utilizare mai eficientă a resurselor regenerabile. Totodată, fiecare proiect dezvoltat de ENEVO Group este gândit nu doar ca o investiție tehnologică, ci ca o platformă de dezvoltare locală, care aduce energie curată, locuri de muncă pentru localnici și o perspectivă sustenabilă pentru viitor.

CAPITAL: Care sunt soluțiile tehnologice „de semnătură” ale ENEVO Group?

RĂZVAN COPOIU: Inovația a reprezentat dintotdeauna un pilon esențial în strategia de dezvoltare a ENEVO Group, în special în adoptarea de tehnologii energetice de ultimă generație. Am dezvoltat soluții software integrate tip EMS (Energy Management System), dispecerate sau control industrial de proces dedicate fiecărui client în parte, prin colaborarea cu toți vendorii mari de tehnologie în acest domeniu: Schneider Electric, Siemens, AVEVA, ABB, Phoenix Contact și alții, compania având ca nucleu ingineria și zona de automatizări și software.

Printre soluțiile „semnătură proprie” se numără proiectul nostru „de suflet” SENTRY.OT, o platformă unică, special dezvoltată de ENEVO Group pentru protejarea infrastructurii critice. Aceasta oferă monitorizare în timp real, detecție de amenințări și strategii de remediere pentru rețelele energetice. În plus, sistemele noastre integrate de fotovoltaice, la pachet cu soluții de stocare, proiectate pentru optimizare comercială și tehnică, precum și pachetele de servicii digitale pentru optimizare operațională, care combină senzori IoT, telemetrie și cloud software, oferă cele mai înalte standarde de performanță și siguranță energetică.

Așadar, ENEVO Group s-a poziționat ca un jucător versatil și inovator în domeniul energiei și al automatizării, cu o direcție clară spre sustenabilitate, progres tehnologic și expansiune internațională. Compania livrează cu succes soluții energetice complexe și software de ultimă generație prin care demonstrează un angajament ferm față de eficiența operațională și reziliență, într-un sector energetic tot mai digitalizat.

CAPITAL: Cum contribuie soluțiile ENEVO Group la reducerea consumului energetic și la eficientizarea resurselor?

RĂZVAN COPOIU: Soluțiile ENEVO Group sunt ca un fel de arhitectură invizibilă a energiei. Nu le vezi direct, dar simți efectele lor în fiecare watt economisit și în fiecare resursă folosită mai inteligent. Eficiența energetică nu înseamnă doar echipamente performante, ci o întreagă viziune asupra felului în care energia este produsă, transportată și consumată. Prin sistemele noastre de automatizare și control, reușim să facem ca o centrală să funcționeze ca un organism viu, adaptându-se, optimizându-se, eliminând pierderile și crescând performanța în fiecare zi.

Când vorbim despre proiectele de energie regenerabilă, soluțiile noastre fac diferența între o producție fluctuantă și una stabilă, sigură și integrată în rețea. Iar prin platformele proprii de dispecerizare și de securitate cibernetică, nu doar monitorizăm și optimizăm consumul, ci protejăm infrastructuri critice de riscurile viitorului.

Contribuția noastră nu este doar tehnică, ci și socială: oferim comunităților acces la o energie mai curată și mai ieftină, iar companiilor le oferim instrumente pentru a-și reduce amprenta de carbon. În final, fiecare proiect ENEVO Group demonstrează că energia viitorului nu înseamnă doar mai mult, ci și mai bine și mai prietenos cu mediul.

CAPITAL: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

RĂZVAN COPOIU: În 2025, am accelerat investițiile în trei direcții principale: dezvoltarea și construcția de parcuri fotovoltaice, de sisteme de stocare a energiei (BESS), și consolidarea platformelor digitale și a serviciilor de monitorizare și securitate cibernetică.

Planurile de investiții pentru următorii ani păstrează aceeași traiectorie, respectiv creșterea portofoliului de proiecte fotovoltaice, unde ținta noastră este atingerea a 1 GWp instalat, extinderea capacității de stocare, unde ne dorim să depășim 300 MWh, precum şi dezvoltarea și implementarea platformei de cybersecurity SENTRY.OT în cât mai multe proiecte, cu scopul de a proteja infrastructura critică din energie. Digitalizarea și extinderea internațională rămân prioritățile noastre și pe viitor.

CAPITAL: Ce planuri aveți, concret, pentru consolidarea pe piața locală și pentru extinderea internațională?

RĂZVAN COPOIU: Pe termen mediu și lung, vrem să consolidăm poziția ENEVO Group ca integrator global de soluții complexe. În acest sens, continuăm să dezvoltăm proiecte majore în Europa și Orientul Mijlociu. În același timp, investim masiv în digitalizare, inteligență artificială și soluții inteligente de stocare, pentru că știm că acestea vor fi coloana vertebrală a energiei viitorului. Viziunea noastră este clară: ENEVO Group nu se rezumă la a implementa proiecte, ci își propune să redefinească modul în care este gândită și utilizată energia.

Dar, dincolo de toate acestea, România rămâne inima companiei. Aici formăm echipe, aici inovăm și aici dezvoltăm soluții care merg apoi în întreaga lume. Ne dorim să transformăm România într-un hub regional de excelență în energie și tehnologie. De aceea, vom continua să investim în digitalizarea infrastructurii naționale, în proiecte regenerabile de amploare și, mai ales, în oameni. Credem cu tărie că inginerii și specialiștii români trebuie să aibă șansa de a lucra la proiecte internaționale de anvergură, pentru că sunt printre cei mai buni pe domeniul lor de expertiză.

CAPITAL: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

RĂZVAN COPOIU: Dacă ne referim la zona energetică, pe de o parte există dinamism în România, iar creșterea investițiilor în energie regenerabilă, dezvoltările de infrastructură și interesul privat pentru eficiență energetică sunt dovada cea mai bună în acest sens. Pe de altă parte, persistă provocările legate de predictibilitate în ceea ce privește reglementarea, capacitatea administrativă locală și regională și accesul la finanțare la costuri competitive. Așadar, pentru investitori şi dezvoltatori, România oferă avantaje (resurse de teren, potențial solar/eolian, forță de muncă calificată), dar şi riscuri (predictibilitate). În ansamblu, privim mediul economic din România ca pe unul promițător, cu necesitatea unei atenții sporite la guvernanță și la adaptarea la reglementările europene în evoluție, iar in zona de energie nu mai vorbim de potențial, ci de o realitate clară: suntem în cea mai bună perioadă a investițiilor în energie de până acum.

CAPITAL: Cum vedeți viitorul economic al țării și al ENEVO Group în acest mediu?

RĂZVAN COPOIU: România trece în această perioadă printr-un moment sensibil, atât pe plan economic și politic intern, cât și ca urmare a poziționării geografice și a instabilității politice din regiune. Dar are toate ingredientele pentru a deveni un hub energetic regional: resurse regenerabile diversificate, cu vânt, dar și fotovoltaice, la care adaugăm din ce în ce mai multă stabilitate prin sistemele de stocare. Va începe producția de țiței și gaze de la Neptune Deep, apoi grupurile 3 si 4 de la Cernavodă, și între timp Transelectrica va întări și va digitaliza rețeaua de transport, astfel încât să poată gestiona toate aceste surse de energie. Dacă la asta adaugăm și o poziție strategică la intersecția coridoarelor energetice europene și un capital uman excepțional, atunci România are toate șansele să devină un leader energetic în regiune. Accesul la fonduri europene şi interesul investitorilor pentru proiecte verzi pot accelera modernizarea țării, care nu se poate dezvolta fără digitalizare, dezvoltarea infrastructurii şi tranziţie energetică. Pentru ENEVO Group, viitorul înseamnă oportunitate şi responsabilitate, iar strategia noastră este de a rămâne agili şi de a crea valoare pe termen lung pentru parteneri şi comunităţi.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

RĂZVAN COPOIU: Anul 2024 a fost unul foarte bun pentru ENEVO Group, an în care am înregistrat o cifra de afaceri de aproape trei ori mai mare față de 2023, respectiv 416 milioane de lei (83 milioane de euro). Această creștere semnificativă a venit din zona energiei regenerabile, în special din dezvoltarea proiectelor fotovoltaice împreună cu stațiile electrice aferente. De asemenea, automatizările, sistemele de management al energiei, precum și proiectele de securitate energetică prin implementarea platformei SENTRY.OT, menită să protejeze infrastructura critică, au contribuit semnificativ la această creștere a cifrei de afaceri. La fel de importantă a fost și expansiunea internațională: ne-am consolidat prezența pe piețele din Europa și Orientul Mijlociu (Elveția, Germania, Bulgaria, Cehia și Arabia Saudita).

CAPITAL: Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2025?

RĂZVAN COPOI: Pentru 2025, ținta noastră este atingerea unei cifre de afaceri de 100 de milioane de euro, susținută de finalizarea proiectelor fotovoltaice și de stocare a energiei aflate în execuție, precum și de contractele de servicii pentru monitorizare și securitate energetică. În acest an, am accelerat expansiunea internațională și am dezvoltat noi subsidiare în Spania și Egipt. De asemenea, digitalizarea, eficientizarea operațiunilor și consolidarea parteneriatelor au rămas prioritățile noastre strategice pentru creșterea sustenabilă a companiei.