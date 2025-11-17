Comisia Europeană estimează că economia Uniunii Europene va continua să crească într-un ritm constant în următorii ani, chiar și într-un context global dificil. Conform previziunilor economice publicate în toamna anului 2025, PIB-ul real al UE ar urma să înregistreze o creștere de 1,4% atât în 2025, cât și în 2026, apropiindu-se de 1,5% în 2027.

Această evoluție reflectă faptul că, în primele trei trimestre ale anului, economia europeană a depășit așteptările, în parte datorită creșterii exporturilor determinate de anticiparea unor majorări tarifare. În pofida provocărilor externe, activitatea economică a continuat să se dezvolte și în al treilea trimestru, ceea ce indică reziliența pieței europene.

Zona euro va urma o traiectorie similară, cu un avans estimat al PIB-ului real de 1,3% în 2025, 1,2% în 2026 și 1,4% în 2027. În paralel, inflația este așteptată să scadă gradual: în zona euro, aceasta ar urma să atingă 2,1% în 2025 și să se mențină aproape de 2% până în 2027, în timp ce în întreaga UE inflația va rămâne ușor mai ridicată, ajungând la 2,2% în 2027.

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a subliniat că, pentru a menține această traiectorie de creștere, UE trebuie să accelereze reformele interne, inclusiv prin simplificarea reglementărilor, finalizarea pieței unice și stimularea inovării, chiar și în condițiile unui mediu extern complicat.

„Chiar și într-un mediu nefavorabil, economia UE a continuat să crească. Acum, având în vedere contextul extern dificil, UE trebuie să ia măsuri ferme pentru a debloca creșterea internă. Aceasta înseamnă accelerarea activității noastre în legătură cu agenda privind competitivitatea – inclusiv prin simplificarea reglementării, prin finalizarea pieței unice și prin stimularea inovării”, a declarat Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie.

Previziunile indică, astfel, că Uniunea Europeană reușește să își mențină stabilitatea economică și să susțină dezvoltarea internă, pregătind terenul pentru o perioadă de creștere moderată, dar constantă, în următorii ani.

Previziunile economice pentru următorii ani indică o schimbare semnificativă în dinamica creșterii economice din Uniunea Europeană. Țări care au fost odinioară simboluri ale crizei euro — precum Portugalia, Grecia, Cipru, Irlanda și Spania — se așteaptă să înregistreze performanțe mai bune decât economiile tradițional considerate solide, precum Germania, Finlanda și Austria.

În același timp, cele mai mari trei economii europene — Germania, Franța și Italia — se confruntă cu perspective de creștere modestă. Germania, anterior motorul economiei europene, va înregistra o expansiune de doar 0,2% în 2025 și de 1,2% în 2026 și 2027. Italia, deși a beneficiat substanțial de programul UE de redresare post-COVID, va crește cu 0,4% în 2025 și 0,8% în următorii doi ani.

În contrast, țările din sudul și estul Europei vor înregistra creșteri robuste în 2025. Malta ar urma să se extindă cu 4%, Croația cu 3,2%, Bulgaria cu 3% și Lituania cu 2,4%. Această evoluție sugerează o redistribuire a puterii economice în cadrul UE, cu un impuls surprinzător din partea unor state care au trecut recent prin crize financiare severe.