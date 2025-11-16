Procentul angajaților care primesc salariul minim diferă mult de la o țară europeană la alta. Comisia Europeană spune că toți lucrătorii ar trebui să aibă salarii corecte, care să le permită un nivel de trai bun.

Potrivit Eurostat, aproximativ 13 milioane de oameni din 21 de țări ale UE câștigă salariul minim sau chiar mai puțin. Din acest motiv, Comisia Europeană susține activ stabilirea unor salarii minime corecte, astfel încât toți lucrătorii să poată trăi decent.

Dar în ce țări sunt cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim și unde au aceștia cea mai mare putere de cumpărare? Eurostat estimează că, în 2022, procentul angajaților care câștigau mai puțin de 105% din salariul minim era între 2,6% în Cehia și 13% în Bulgaria.

Pentru că există diferențe în modul în care se definește salariul minim și în modul în care se fac sondajele salariale, Eurostat folosește limita de 105% (o marjă de 5%) pentru a aproxima mai bine numărul real al persoanelor care primesc salariul minim.

Deși aceste date arată situația din 2022, ele au fost publicate abia la sfârșitul anului 2025. Eurostat face aceste analize o dată la patru ani, pentru a urmări evoluțiile pe termen lung și a oferi o imagine mai clară asupra fenomenului.

România este printre țările UE în care cel puțin 1 din 10 angajați primește salariul minim sau foarte aproape de acesta (sub 105%). În 2022, procentul a fost de 10,5%. Astfel, România se află pe locul 4 în UE, după Bulgaria (13%), Franța (12,7%) și Slovenia (12,6%). După România urmează Grecia (10,2%), Polonia (10,1%) și Ungaria (10%). În total, șapte țări UE au peste 10% dintre angajați plătiți cu salariul minim:

Bulgaria – 13,0%

Franța – 12,7%

Slovenia – 12,6%

România – 10,5%

Grecia – 10,2%

Polonia – 10,1%

Ungaria – 10,0%

La celălalt capăt, cu procente sub 4%, se află:

Cehia – 2,6%

Portugalia – 3,1%

Estonia – 3,3%

Țările de Jos – 3,5%

Malta – 3,5%

Dintre economiile mari ale Europei, Franța are cel mai mare procent de angajați cu salariul minim (12,7%), mai mult decât Germania (8%), Marea Britanie (6,5%) sau Spania (3,6%).

OECD spune că negocierile colective sunt foarte importante: în țările unde sindicatele sunt puternice și contractele colective sunt bine stabilite, există mai puține situații în care angajații sunt plătiți prea puțin, explică dr. Stefano Filauro de la Universitatea Sapienza din Roma.

Italia, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda nu au salariu minim stabilit prin lege.

Turcia este o excepție notabilă: în 2022, 37,5% dintre angajați au primit salariul minim sau mai puțin, potrivit confederației sindicale DİSK. Acest nivel este apropiat de estimările Eurostat din anii trecuți, care arătau că aproximativ 43% dintre lucrători câștigau salariul minim în anii 2010 și valori similare în 2020.

OECD spune că este greu să se determine numărul exact de angajați cu salariul minim, pentru că diferite instituții folosesc metode diferite, iar firmele foarte mici sunt adesea ignorate în sondaje.

Datele din 2024 arată că Franța avea cei mai mulți angajați cu salariul minim – aproximativ 3,5 milioane de persoane, urmată de Germania cu 3,2 milioane. În total, în 21 de țări din UE erau 12,8 milioane de angajați cu salariul minim.

Regatul Unit avea aproximativ 1,9 milioane, iar Turcia – 11,2 milioane, aproape la fel de mult ca toate cele 21 de țări UE la un loc.

În România, aproximativ 811.000 de angajați câștigau salariul minim sau puțin peste acesta (sub 105% din salariul minim).

Un raport al Comisiei Europene arată că politicile privind salariul minim afectează cât de echitabil sunt împărțiți banii între oameni în fiecare țară și, prin asta, și în întreaga UE. Puterea de cumpărare a salariului minim diferă mult în Europa. Țările cu cele mai mari salarii minime, după puterea de cumpărare, sunt:

Luxemburg – 2.035

Germania – 1.989

Olanda – 1.937

Belgia – 1.812

Irlanda – 1.653

Cele mai mici salarii minime sunt în:

Estonia – 886

Letonia – 905

Bulgaria – 922

Cehia – 936

Slovacia – 963

În România, salariul minim echivalează cu aproximativ 1.175, ceea ce o situează peste mai multe țări din Europa Centrală și de Est, dar tot sub media Europei de Vest.

Țările candidate la UE, precum Macedonia de Nord (1.069), Turcia (1.062) și Muntenegru (1.058), au salarii minime mai mari decât în unele state membre UE.

În octombrie 2022, Comisia Europeană a adoptat o directivă pentru salariile minime adecvate, ca să se asigure că toți lucrătorii din UE câștigă suficient pentru un trai decent.