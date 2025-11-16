Conform proiectului, taxa s-ar aplica produselor alimentare intens procesate şi ar avea scopul de a menţine preţurile relativ stabile, în timp ce ar produce schimbări în comportamentul consumatorului fără a genera daune financiare excesive.

Producătorii alimentari ar putea fi motivaţi să îşi „reprofilteze” produsele, reducând componenta nesănătoasă, astfel încât să scape de taxă sau să o diminueze. Veniturile rezultate din această taxă ar urma să fie folosite exclusiv pentru programe de promovare a unei vieţi sănătoase în statele membre.

Planul include o „microtaxă” la nivelul UE aplicabilă acestor produse alimentare ultra-procesate. Mechanismul este gândit astfel încât să creeze stimulente pentru modificarea producţiei şi consumului.

În paralel, legislaţia privind controlul tutunului urmează să fie modernizată până în 2027, iar se are în vedere şi introducerea unui sistem de rating la nivelul UE pentru alimentele procesate, ceea ce ar permite o clasificare a gradului de procesare şi a riscurilor pentru sănătate asociate.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în UE, cu peste 1,7 milioane de decese în fiecare an. Costul economic asociat este estimat la circa 280 de miliarde de euro anual.

În plus, există studii care leagă consumul crescut de alimente ultra-procesate de un risc ridicat de obezitate, diabet şi alte boli metabolice.

Prin urmare, propunerea se înscrie într-un plan mai amplu al Comisiei Europene care vizează reducerea mortalităţii prin boli cardiovasculare cu 20% până în 2035.

Introducerea unei taxe europene pe alimente ultra-procesate ridică mai multe întrebări. Una dintre ele este legată de modul în care va fi definit „ultra-procesat” şi cine va stabili criteriile exacte de includere a produselor.

De asemenea, industria alimentară ar putea ridica obiecţii cu privire la costuri, competitivitate şi impact asupra preţurilor pentru consumatori. În plus, implementarea uniformă în state membre şi adaptarea la pieţele locale vor necesita timp şi colaborare inter-guvernamentală.

Draft-ul pentru planul de sănătate cardiovasculară al UE este aşteptat oficial în decembrie. Dacă va fi aprobat, taxa ar putea intra în vigoare începând cu 2026.

Statele membre vor trebui să înceapă pregătirea implementării, să creeze infrastructura legală necesară şi să dezvolte programe care să folosească veniturile obţinute pentru promovarea sănătăţii.