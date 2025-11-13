Asociația Română pentru Energie Eoliană, Asociația Industriei Fotovoltaice din România și PATRES, care reprezintă producători cu o putere totală instalată de peste 6,5 GW, atrag atenția că introducerea noii metodologii de racordare la rețea, programată pentru 1 ianuarie 2026, poate crea un blocaj în întregul sector energetic.

Organizațiile susțin că sistemul afectează toate proiectele de peste 5 MW, indiferent de tehnologie, și pune în pericol absorbția fondurilor europene dedicate, competitivitatea economică și securitatea energetică a țării.

„Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA), Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) şi Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), reprezentând membri cu o putere totală instalată de peste 6,5 GW, avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat, a noii metodologii de racordare la reţea. În contextul actual, sistemul prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 va crea acelaşi tip de probleme pentru toate proiectele energetice de peste 5 MW, indiferent de tehnologie, ceea ce afectează capacitatea de absorbţie a fondurilor europene dedicate, competitivitatea economică şi securitatea energetică a României”, arată asociaţiile.

Cele trei organizații solicită ANRE să amâne implementarea mecanismului de licitații cu până la trei ani. Această perioadă ar permite mecanismelor deja introduse, precum sistemul de garanții din 2024, să funcționeze pe deplin și să elimine proiectele fără perspective reale, considerate principalele cauze ale congestiei din rețea.

Ele arată că trecerea rapidă de la regulile actuale de racordare la un sistem de licitații, într-o piață aflată în proces de maturizare, va afecta investițiile în derulare și proiectele noi, un scenariu observat deja în Spania și Portugalia.

„Conectarea la Sistemul Energetic Naţional este deja principalul obstacol în dezvoltarea de noi proiecte din cauza barierelor legislative şi birocratice, dar şi a lipsei finanţării pentru lucrările necesare sistemului de transport şi distribuţie. În condiţiile date, trecerea bruscă de la principiul „racordării în ordine cronologică” la mecanismul de licitaţii într-o piaţă care este în plina efervescenta şi în proces de maturizare, afectează atât realizarea de noi investiţii şi implementarea celor existente, aşa cum s-a întâmplat deja în Spania şi Portugalia, cât şi capacitatea României de a îşi atinge ţintele asumate la nivel european”, mai arată asociaţiile.

Organizațiile subliniază că presiunea pe rețea este cauzată, în principal, de numărul mare de avize tehnice de racordare emise. În prezent există aproximativ 70 GW cu avize tehnice, din care 43 GW au contracte de racordare valabile. În aceste condiții, termenele de punere în funcțiune pentru proiectele noi depășesc deja anul 2030, ceea ce ar împiedica organizarea de licitații reale în următorii ani, în lipsa unei perioade de filtrare.

Asociațiile propun și măsuri suplimentare de responsabilizare a investitorilor, precum majorarea garanțiilor financiare, plata în avans a unei părți din tariful de racordare și termene ferme pentru obținerea autorizațiilor. Ele subliniază că energia regenerabilă este un pilon esențial pentru decarbonizare, competitivitate și securitate energetică și că schimbările legislative trebuie să sprijine, nu să blocheze investițiile.

În final, RWEA, RPIA și PATRES cer adoptarea unor măsuri clare, care să permită valorificarea angajamentelor asumate de investitori și să accelereze tranziția energetică într-un context economic și geopolitic complicat.