În urma tragediei produse de explozia din Rahova, Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii ce țin de administrarea proprietăților, a transmis că evenimentul a demonstrat încă o dată cât de fragile devin lucrurile atunci când dispare responsabilitatea.

El susține că, în multe situații, „brambureala generală” caracterizează modul de funcționare al asociațiilor de proprietari, unde sunt prezenți prestatori, furnizori, anchetatori și conducerea asociației, dar lipsește cu adevărat asumarea răspunderii.

Deși mirosul de gaz fusese sesizat, cauzele nu au fost identificate la timp, iar verificările s-au făcut formal, fără a elimina problemele. Pușcaș a atras atenția că administratorul, adesea audiat sau acuzat în astfel de cazuri, nu are puterea de decizie, ci doar execută hotărârile luate de președinte și comitetul asociației.

Acesta a condamnat și avalanșa de „fake news” și atacuri nejustificate din mediul online, unde administratorii sunt rapid arătați cu degetul. El a remarcat că puțini știu cât câștigă un președinte de asociație sau un îngrijitor și că, în numeroase cazuri, administratorul – persoana care gestionează toți banii proprietarilor – are o indemnizație mai mică decât personalul de întreținere.

În opinia sa, lipsa de respect față de munca și răspunderea administratorilor duce la o selecție greșită: „un administrator ieftin se găsește ușor, dar unul competent, care evită dezastrul, este rar”.

Reprezentantul „Consultanța Asociații Proprietari” a insistat că responsabilitatea într-o asociație de proprietari este colectivă și solidară. Potrivit acestuia, fiecare membru are o parte de răspundere:

președintele – penală și civilă, cu întreaga avere;

comitetul – în mod solidar, chiar dacă unii membri nu participă activ;

administratorul – dacă angajează asociația fără mandat, o face pe răspunderea proprie;

cenzorul – are obligația să verifice toate documentele și situațiile financiare.

„𝐃𝐎𝐀𝐑 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍Ș𝐓𝐈𝐄𝐍𝐓 𝐒Ă 𝐅𝐈𝐈 𝐒Ă 𝐓𝐄 𝐌𝐀𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐋𝐈𝐂𝐈… Tragedia produsă de explozia cauzată de acumularea de gaze ne-a arătat, din nou, cât de fragil e totul atunci când responsabilitatea dispare. 𝟏. 𝐁𝐫𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐞𝐚𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă

Prestatori, furnizori, anchetatori, conducerea asociației – toți prezenți, dar nimeni cu adevărat responsabil.

Mirosul era acolo, dar cauzele nu s-au văzut. Verificările s-au bifat, dar problemele au rămas.

Iar administratorul? Audiat, deși el nu contractează, nu sigilează, nu intervine.

Deciziile se iau de organele de conducere – președinte și comitet. Administratorul execută, nu decide. 𝟐. 𝐅𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐬 ș𝐢 𝐚𝐭𝐚𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞

Imediat, în online s-a pomenit: „Administratorii sunt de vină! Cât câștigă, domnule?”

Dar câți știu cât câștigă un președinte sau un îngrijitor?

În multe asociații, administratorul – omul care gestionează TOȚI banii proprietarilor – are o indemnizație mai mică decât îngrijitorul.

E normal?

Unde e respectul pentru munca și răspunderea acestuia?

Un administrator ieftin se găsește ușor.

Unul competent, care știe să țină asociația în regulă și să evite dezastrul, e rar.

Și, în final, tot proprietarii plătesc (in)diferența. 𝟑. 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐨𝐚𝐫𝐞 – ș𝐢 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫ă!

Tragedia a arătat clar: 𝐫ă𝐬𝐩𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐞 î𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞.

Dacă ești în comitet și nu verifici, răspunzi.

Dacă ești președinte și nu acoperi cu acte, răspunzi.

Dacă ești cenzor și semnezi din inerție, răspunzi.

🔹 Președintele – răspunde penal și civil, cu toată averea.

🔹 Comitetul – solidar, chiar și dacă nu participă activ.

🔹 Administratorul – dacă angajează asociația fără mandat, o face pe barba lui.

🔹 Cenzorul – nu e decor. Trebuie să verifice tot. Cine crede că într-o asociație de proprietari „nu se întâmplă nimic”, trăiește într-o bulă.

Legea e clară, iar practica judiciară e plină de cazuri în care indiferența s-a plătit scump. 𝐕𝐨𝐢 𝐜𝐞 𝐩ă𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞ț𝐢?

E suficient să fii de bună-credință sau trebuie și implicare reală, zi de zi, în viața asociației?”, a scris Pușcaș pe pagina de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari”.

Secretarul general al ANRE, Mircea Man, a precizat la TV, luna trecută, că nu există o instituție care să verifice direct dacă operatorii și-au făcut treaba. El a spus că este responsabilitatea lor să mențină în siguranță sistemul de distribuție.

Potrivit lui, instalațiile de utilizare a gazului nu țin de ANRE, ci de Ministerul Dezvoltării. Ministerul organizează examene pentru verificatori și experți tehnici, pentru că aceste instalații sunt considerate parte din construcție. Toate avizele și reglementările legate de modul în care sunt operate și verificate instalațiile de utilizare sunt la Ministerul Dezvoltării.

Man a explicat că instalația de utilizare are două părți: instalația exterioară, care include zona de la casa scării și cea din afara clădirii, și instalația interioară, care merge de la primul perete până la aparatul de utilizare, fie centrală, fie aragaz. Reglementările pentru aceste instalații interioare sunt tot la Ministerul Dezvoltării, nu la ANRE.

Mai multe detalii aici.