Președintele României, Nicușor Dan, a oferit explicații cu privire la sumele de bani rămase după campania electorală din primăvara acestui an. În cadrul unei conferințe de presă, șeful statului a precizat că, deși a promis ca fondurile strânse în campanie să fie direcționate către cauze civice, o parte dintre acestea nu i-au fost încă returnate de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

„Banii au venit acum vreo 2-3 zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, dintre care 58,5 milioane împrumutați și 2,5 milioane donați. Dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii cheltuiți, aș fi rămas cu 2,5 milioane. După ce voi plăti împrumuturile, vor rămâne 1,5 milioane”, spune acesta.

Președintele a adăugat că intenționează să conteste decizia AEP de a nu rambursa integral cheltuielile de campanie, estimând că procesul administrativ ar putea dura până la doi ani.

”Deci vorbim de 1 milion acum și 1,5 milioane peste 2 ani. Îmi mențin ideea de a-i dona către cauzele civice, nu sociale. Eu cred că nu se dau suficienți bani pentru cauzele civice. Nu vreau să aleg eu această cauză, vom face un concurs. Dar o să mai dureze”, arată șeful statului.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a încheiat săptămâna aceasta procesul de rambursare a cheltuielilor electorale pentru candidații care au depășit pragul de 3% din voturi la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025, conform legislației în vigoare.

Legea prevede că pot fi returnate doar sumele provenite din finanțare privată și cheltuite legal în timpul campaniei oficiale, cu cel mult 30 de zile înainte de scrutin. Fondurile trebuie să provină din surse verificate — donații și împrumuturi declarate transparent — iar sumele neconforme sau folosite în perioada de precampanie nu sunt eligibile.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat cheltuieli totale de aproximativ 61 de milioane de lei, dintre care 57,3 milioane sub formă de împrumuturi și 3,6 milioane în donații. Toate împrumuturile au fost contractate prin notar și urmează să fie restituite creditorilor din fondurile rambursate de AEP.

Administrația Prezidențială a confirmat, într-un răspuns transmis către HotNews, că nicio persoană care a acordat împrumuturi nu a renunțat la rambursare. În privința donațiilor, Cotroceniul a precizat că acestea vor fi păstrate într-un cont separat până la stabilirea cauzelor către care vor fi redirecționate.

AEP a identificat nereguli în raportul financiar al campaniei sale, semnalând donații fără elemente de identificare completă și materiale de propagandă considerate neconforme. Instituția a refuzat rambursarea integrală a cheltuielilor, decizie pe care președintele o va contesta în instanță.

Și alți competitori au avut neînțelegeri cu AEP. Liderul AUR, George Simion, a anunțat că instituția nu i-a returnat 17,5 milioane de lei din fondurile utilizate în campanie, acuzând autoritatea că a invocat „motive inventate”. El a declarat că va sesiza instituții europene și americane în legătură cu această situație.

AUR s-a confruntat cu probleme similare și în 2024, după alegerile europarlamentare, când AEP a aplicat partidului o sancțiune de 26 de milioane de lei, aflată încă în litigiu.

În alte cazuri, Crin Antonescu a cerut rambursarea a 64,5 milioane de lei, iar Victor Ponta – 34,5 milioane, amândoi folosind exclusiv împrumuturi, fără donații.