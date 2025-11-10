Numărul prosumatorilor continuă să crească. ANRE: În septembrie, aveam 267.000 de prosumatori

Vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, a declarat că numărul prosumatorilor și capacitatea acestora instalată au înregistrat o creștere semnificativă în ultimele luni.

„Să ne uităm la prosumatori, ei sunt foarte mulţi şi au şi o putere uriaşă. Au reuşit nişte lucruri deosebite în ultimii ani. Nu sunt apreciaţi, dar eu îi apreciez pentru ceea ce fac. Şi vă spun şi de ce îi apreciez. Raportat la finalul lunii august, aveam 257.000 de prosumatori care aveau instalată o capacitate de 3.021 de MW. Dar este un lucru îmbucurător şi pentru asta trebuie să-i felicităm pentru că de abia acum începe să se vadă care de fapt este rolul prosumatorului. În luna iulie, 6.000 de prosumatori şi-au montat capacităţi de stocare şi în luna august 10.000 de prosumatori capacităţi de stocare, ajungând până la 31.595 de prosumatori care au capacităţi de stocare. Sper să păstreze ritmul, astfel încât scopul lor este acela de a-şi produce energie pentru consumul propriu, astfel încât energia pe care o produc să nu fie la un preţ mic, să fie introdusă în sistem pe un vârf de producţie, să fie consumată pe un vârf de consum şi să ia acel spike care este puternic şi care fac ca preţurile să fie ridicate şi, în momentul respectiv, lucrurile vor sta mult mai bine pentru întreg sistemul energetic”, a explicat Andronache, în cadrul conferinței Focus Energetic.

Potrivit datelor ANRE, în luna septembrie, numărul prosumatorilor a crescut cu 10.000 față de luna august, ajungând la 267.000, iar capacitatea instalată totală a depășit 3.128 MW. Aceste cifre reflectă o tendință constantă de extindere a producției de energie la scară mică, direct de către consumatori.

Vicepreședintele ANRE a subliniat și creșterea interesului prosumatorilor pentru instalații de stocare a energiei. În prezent, peste 31.500 de prosumatori dispun de astfel de capacități, ceea ce le permite să valorifice mai eficient energia produsă și să o introducă în sistem atunci când prețurile sunt mai ridicate.

Potrivit lui Andronache, instalarea capacităților de stocare are un rol esențial în optimizarea consumului și a prețurilor din sistemul energetic.

„Sper să păstreze ritmul, astfel încât scopul lor este acela de a-şi produce energie pentru consumul propriu, astfel încât energia pe care o produc să nu fie la un preţ mic, să fie introdusă în sistem pe un vârf de producţie, să fie consumată pe un vârf de consum şi să ia acel spike care este puternic şi care fac ca preţurile să fie ridicate și, în momentul respectiv, lucrurile vor sta mult mai bine pentru întreg sistemul energetic”, a reiterat el.

Această evoluție nu doar că sprijină eficiența energetică individuală, dar contribuie și la stabilitatea întregului sistem de distribuție a energiei electrice, mai ales în perioadele de consum ridicat.

Pe lângă evoluția prosumatorilor, ANRE monitorizează atent și calitatea serviciilor furnizate consumatorilor, de la producție și transport, până la distribuție și furnizare. Autoritatea urmărește ca activitățile din domeniu să se desfășoare în mod echilibrat și eficient, pentru a preveni probleme în perioadele de consum maxim.

„Spuneam că ar fi bine să avem grijă cu anumite aspecte pe care poate nu le-am analizat foarte bine anul trecut. E vorba de modul în care s-a făcut extracţia (de gaze din depozite, n.r.) şi să fim mai atenţi, astfel încât să extragem într-un mod echilibrat din toate depozitele, astfel încât de obicei perioada de vârf de consum, şi avem nevoie atunci de cele 28 de milioane metri cubi cât putem să extragem maxim din depozite să fie din depozitele la care putem ajunge la această capacitate, nu să avem cantitate, dar să nu putem să facem extracţia”, a explicat Andronache.

Astfel, ANRE pune accent pe gestionarea resurselor energetice într-un mod care să susțină atât producția internă, cât și stabilitatea prețurilor și siguranța alimentării. Strategiile de stocare și extragere echilibrată a gazelor sunt complementare creșterii capacității prosumatorilor, reflectând o abordare integrată a autorității în sectorul energetic.