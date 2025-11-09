Prin transpunerea Directivei Europene RED III, acest act normativ aduce cel mai amplu și favorabil cadru legal de până acum pentru liberalizarea producției, transportului și formarea comunităților de energie din țara noastră.

OUG 59/2025 consfințește statutul juridic și operațional al comunităților de energie, garantează accesul echitabil pe piață și la schemele de sprijin, promovează incluziunea socială prin prețuri diferențiate și participare deschisă, și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea locală sustenabilă prin autoconsum, stocare și cooperare energetică.

Cea de-a doua mare realizare o reprezintă definirea clară a comunităților de energie – structuri care pot produce, consuma, stoca și chiar transporta energie la nivel local.

OUG 59/2025 introduce pentru prima dată conceptul de Comunitate de Energie în legislația românească și liberalizează producția și transportul în interiorul acestor comunități. Astfel, energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători și ale celor care vor să-și gestioneze independent resursele energetice.

PROSUMATORII – își pot valorifica lunar și la prețuri decente surplusul de energie electrică, prin intermediul acestor comunități. În fapt, Comunitățile de Energie vor reprezenta un mod de organizare superioară a prosumatorilor din România.

Unul dintre cele mai importante pasaje din noul act normativ stabilește clar că:

„Construcția și exploatarea centralelor producătoare de energie din surse regenerabile, racordarea acestora la rețea, rețeaua aferentă și unitățile de stocare se consideră proiecte de importanță națională în domeniul energiei electrice, în scopul realizării securității naționale, a sănătății și siguranței publice.”

Această formulare plasează energia regenerabilă și infrastructura aferentă la nivel de interes strategic național, o recunoaștere esențială pentru dezvoltarea energiei regenerabile in Romania.

Anterior, a existat o variantă extrem de „nocivă” și restrictivă a acestui OUG, pe care A.P.C.E. a criticat-o atât la nivel intern, cât și internațional, inclusiv la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la Comisia Europeană.

Adoptarea acestei ordonanțe nu vine întâmplător. România se afla sub iminența unei proceduri de infringement pentru neadoptarea Directivei RED III și risca pierderea a peste 500 de milioane de euro din PNRR, fonduri destinate comunităților de energie.

De altfel, România rămăsese ultimul bastion din Europa care păstra un monopol asupra producției și transportului de energie, fapt vizibil în facturile tot mai mari plătite de cetățeni și companii.

România produce prea puțină energie, la costuri ridicate, cu pierderi mari pe rețele învechite, nemodernizate și neîntreținute. OUG 59/2025 vine să schimbe această paradigmă, aducând energia mai aproape de oameni, comunități și administrațiile locale.

Recunoaștere legală oficială – se înființează Registrul Național al Comunităților de Energie , gestionat de ANRE; după înregistrare, comunitatea devine operațională. Eliminarea barierelor – autoritățile sunt obligate să elimine obstacolele administrative și de reglementare care împiedică dezvoltarea autoconsumului și a comunităților de energie. Acces prioritar la infrastructură inteligentă – operatorii de distribuție trebuie să instaleze contoare inteligente cu prioritate pentru membrii comunităților. Participare deschisă – pot face parte din comunități toți consumatorii , inclusiv gospodăriile vulnerabile; comunitățile pot oferi tarife preferențiale acestora. Cadrul de funcționare clar – regulile interne și partajarea energiei produse se stabilesc liber, în mod echitabil și transparent . Stocare și flexibilitate – ANRE va reglementa utilizarea unităților de stocare și participarea comunităților la servicii de rețea. Simplificare pentru ONG-uri și condominii – aceste forme pot deveni comunități energetice fără licență de furnizare , dacă produc exclusiv pentru autoconsum.

A.P.C.E. a fost și rămâne o voce critică în domeniul energiei, într-un context în care legislația primară și, mai ales, cea secundară emisă de ANRE, nu a fost întotdeauna favorabilă consumatorilor și prosumatorilor.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) avertizează ferm Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) că orice derapaj de la practica europeană privind comunitățile de energie va fi sancționat imediat și public.

„Nu subestimați A.P.C.E. și societatea civilă din România! Dacă ANRE va încerca să viciaze dispozițiile OUG 59/2025 sau ale directivelor europene prin norme secundare restrictive, vom reacționa pe toate planurile”, transmite A.P.C.E.

Pe plan internațional, asociația va sesiza Comisia Europeană și organizațiile internaționale din care ANRE face parte.

Pe plan intern, A.P.C.E. anunță că va acționa instituția în contencios administrativ, iar, în caz de abuz sau deturnare a legislației europene, va solicita demiterea în bloc și reorganizarea ANRE, printr-o campanie publică susținută de sute de mii de cetățeni.