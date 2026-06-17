Parlamentul renunță la limitarea prosumatorilor. APCE anunță eliminarea celor mai controversate prevederi din „Legea Borș”

Prosumatorii au obținut o victorie importantă în Parlament, după ce mai multe prevederi controversate din proiectul de lege cunoscut în spațiul public drept „Legea Borș” au fost eliminate în Comisia pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) susține că măsurile vizate ar fi afectat sute de mii de români și ar fi intrat în conflict cu legislația europeană.

Potrivit unui comunicat transmis marți de APCE, modificările adoptate de parlamentari elimină o serie de obligații care îi vizau direct pe prosumatori. Asociația susține că proiectul de lege prevedea inițial auditarea cibernetică a tuturor invertoarelor utilizate de prosumatori și posibilitatea limitării producției de energie.

„Auditarea individuala a tuturor invertoarelor și limitarea producției au fost eliminate din proiectul de lege contestat de APCE încă din prima zi.”, se arată în comunicatul organizației.

Reprezentanții asociației precizează că, în forma modificată a proiectului, auditarea cibernetică se va aplica exclusiv echipamentelor noi introduse pe piață de importatori și distribuitori. De asemenea, a fost eliminată noțiunea de dispecerizare și limitare a prosumatorilor și a producătorilor de energie cu capacități mai mici de 1 MW. Totodată, au fost eliminate prevederile care transferau către prosumatori costurile auditării cibernetice individuale.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România afirmă că a contestat proiectul încă de la apariția acestuia și că a transmis memorii către Parlament și instituțiile responsabile, a informat Comisia Europeană și a avertizat că va utiliza toate căile legale disponibile pentru apărarea drepturilor prosumatorilor.

Potrivit organizației, schimbările operate în comisia parlamentară demonstrează că argumentele tehnice și presiunea publică pot influența procesul legislativ.

„Această schimbare demonstrează că argumentele tehnice, presiunea publică și mobilizarea societății civile pot corecta inițiative legislative greșite”, transmite APCE.

Reprezentanții asociației au mulțumit parlamentarilor care au susținut modificările și au apreciat că prosumatorii contribuie la dezvoltarea sistemului energetic, nu reprezintă un risc pentru acesta.

Președintele APCE, Dan Pîrșan, a declarat că organizația va continua să urmărească parcursul legislativ al proiectului și să intervină ori de câte ori drepturile prosumatorilor sunt puse în discuție.

„Vom continua să monitorizăm parcursul legislativ al proiectului și să intervenim ori de câte ori drepturile prosumatorilor și ale comunităților de energie sunt puse în pericol.”

Acesta a subliniat că rezultatul obținut depășește interesul unei singure organizații și privește întreaga comunitate a prosumatorilor din România.

„Aceasta nu este doar o victorie a APCE. Este o victorie a celor peste 340.000 de prosumatori din România”, a declarat Dan Pîrșan, președintele A.P.C.E.

Deși cele mai contestate prevederi au fost eliminate în Comisia pentru Industrii și Servicii, proiectul legislativ nu și-a încheiat parcursul parlamentar. APCE anunță că va continua să monitorizeze evoluția acestuia și să utilizeze toate instrumentele juridice și instituționale disponibile pentru apărarea drepturilor prosumatorilor și ale comunităților de energie.

Experiența ultimilor ani arată că drepturile prosumatorilor sunt protejate nu doar de legislația națională, ci și de normele europene, iar eventualele măsuri considerate restrictive pot fi contestate inclusiv la nivelul instituțiilor Uniunii Europene.