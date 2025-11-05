Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunțat miercuri că plata primei pentru cariera didactică, finanțată prin fonduri europene, ar putea fi demarată începând cu luna ianuarie 2026.

Răspunzând miercuri la întrebări, ministrul Educaţiei şi Cercetării a precizat că, odată ce Comisia Europeană a dat undă verde pentru folosirea fondurilor europene destinate primei de carieră didactică, acestea vor fi alocate pentru plata acesteia începând de anul viitor.

”Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a anunţat ministrul.

Prima pentru cariera didactică, în cuantum de 1.500 de lei, poate fi destinată achiziționării de materiale didactice, cărți, echipamente IT sau participării la cursuri de perfecționare profesională, iar aproximativ o treime din sumă poate fi alocată pentru nevoi educaționale individuale ale cadrelor didactice.

Ministrul Daniel David a anunțat că distribuirea plăților prin cardurile educaționale va începe în noiembrie pentru posesorii actuali și se va extinde în decembrie către cei care nu dețin încă un astfel de card.

Daniel David, ministrul Educaţiei, subliniază că elevii din România beneficiază de un număr de ore mai redus într-un an comparativ cu colegii lor din celelalte țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

”Eu am mai spus public, putem avea o dezbatere, la un moment dat, când se mai aşază vremurile şi ieşim din situaţiile astea de crize ba politice, ba fiscal-bugetare. Pe parcursul anului şcolar noi avem, de obicei, mai puţine ore, suntem sub media OECD-ului, de exemplu. Dacă ne punem problema să avem şi mai puţine ore pe parcursul unei săptămâni, cu siguranţă va trebui să gândim ce facem cu perioada de vacanţă”, a afirmat, miercuri, ministrul Daniel David.

El a precizat că este deschis la dialog cu toate părțile implicate, pentru a identifica împreună „cea mai potrivită soluție”.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că, la începutul anului viitor, ministerul va elabora metodologiile pentru evaluarea activității directorilor de școli și a inspectorilor din învățământul preuniversitar, menționând că noile reguli vor urmări atât reducerea sarcinilor administrative, cât și compensarea prin plata cu ora a orelor suplimentare prestate.

”Măsurile fiscal-bugetare au trebuit luate pentru a putea încheia anul cu bine sub aspectul salariilor şi burselor. Noi suntem în faza în care lucrăm la metodologiile pentru concursurile legate de directori şi pentru selecţia inspectorilor şi organizarea Inspectoratelor (Şcolare Judeţene – n.r.), iar în cadrul acestor metodologii vom discuta, la început de an, şi problema degrevărilor, şi problema muncii suplimentare în legătură cu plata cu ora, astfel încât lucrurile să fie funcţionale”, a afirmat ministrul Educaţiei şi Cercetării, miercuri.

Daniel David a explicat că, în cadrul vizitelor efectuate în țară, discuțiile cu directorii și inspectorii școlari includ și aceste teme, având ca scop identificarea unuia sau mai multor modele care să fie eficiente și aplicabile în practică.