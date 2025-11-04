Invitat la podcastul „În banca din spate”, realizat de elevii de la Centrul de Jurnalism al Liceului „Danubius”, ministrul Educației a vorbit despre raportul dintre durata anului școlar și volumul orar dintr-o zi de cursuri.

Daniel David a arătat că, potrivit standardelor OECD, România are un număr mai mic de ore pe parcursul unui an, însă, paradoxal, elevii stau mult timp zilnic la școală. Situația este rezultatul opțiunii pentru un calendar cu mai multe vacanțe decât în alte sisteme de educație.

„Motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD, dar în același timp avem multe ore într-o zi, este pentru că noi am ales să avem mai multe săptămâni de vacanță”, a explicat ministrul.

Acesta a subliniat că o eventuală reducere a numărului de ore zilnice ar presupune automat și o diminuare a vacanțelor, pentru a se păstra echilibrul între durata anului școlar și volumul de învățare.

„Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii, dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta”, a spus Daniel David.

Ministrul a precizat că, în cazul claselor primare și gimnaziale, România are un volum total anual de ore mai redus față de țările din spațiul OECD, însă programul zilnic rămâne unul aglomerat.

Oficialul consideră că este nevoie de o discuție echilibrată între nevoia de învățare și cea de odihnă, astfel încât structura anului școlar să nu devină nici excesiv de încărcată, nici prea fragmentată de vacanțe.

Potrivit analizei „Cum este organizat anul școlar în țările OCDE?”, realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, sistemul de educație din România oferă un număr de ore de curs mai mic decât media internațională.

În același timp, elevii români beneficiază de perioade de vacanță mai lungi decât majoritatea colegilor lor din alte state.

Studiul subliniază că statele membre OCDE aplică formule foarte diverse: unele preferă un an școlar mai lung cu un program zilnic mai lejer, iar altele concentrează materia în mai puține săptămâni, dar cu zile mai încărcate. România se regăsește în categoria țărilor care au mai puține săptămâni de cursuri și mai puține ore totale pe an, scrie edupedu.

Datele extrase din raportul Education at a Glance 2023 arată că în România elevii din ciclul primar acumulează circa 3.600 de ore de studiu, iar cei din gimnaziu aproximativ 4.000 de ore, valori situate sub media OCDE.

Doar câteva state din regiune – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia – au un volum total mai mic de ore.

În același timp, România se situează printre țările cu cele mai multe săptămâni de vacanță pe parcursul unui an, depășită doar de Letonia, Grecia și Lituania.

Organizația atrage atenția că pauzele lungi dintre semestre pot afecta performanțele școlare ale copiilor din familii vulnerabile, care nu au acces la activități educaționale suplimentare sau la resurse de învățare acasă.

Studiul notează că „vacanțele extinse exacerbează inegalitățile educaționale”, întrucât unii elevi revin la școală cu decalaje semnificative față de colegii lor.

Pentru a limita aceste efecte, unele guverne din spațiul OECD discută posibilitatea scurtării vacanței de vară sau a redistribuirii perioadelor libere pe tot parcursul anului.

Măsura este însă dificil de aplicat, întrucât nu se bucură de sprijinul profesorilor, părinților și elevilor.

Concluzia analizei este că România se află într-o zonă de echilibru fragil între timpul de odihnă și volumul de învățare.

Deși vacanțele numeroase oferă elevilor mai multe perioade de recuperare, acestea contribuie indirect la pierderi de ritm școlar și adâncirea diferențelor între elevii din mediul urban și cei din mediul rural.

OCDE recomandă ca autoritățile să evalueze modul în care este structurat anul școlar și să identifice soluții pentru a crește eficiența orelor de curs, fără a reduce echilibrul necesar între școală și timp liber.