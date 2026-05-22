Oficialul a făcut referire la ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial în decembrie 2025, care stabilește limite clare privind timpul pe care elevii îl pot petrece zilnic pentru rezolvarea exercițiilor și proiectelor primite de la profesori.

Ministrul a transmis că elevii trebuie să fie atenți la ore și să își facă temele, însă în același timp cadrele didactice nu trebuie să transforme tema pentru acasă într-o povară.

„Elevul trebuie să se prezinte la școală, trebuie să fie atent la ore și trebuie să-și facă temele, atâtea câte sunt. Eu am vorbit cu inspectorii să avem grijă să respectăm și ordinul de aproape 10 ani dat în privința temelor, reluat de domnul David anul trecut, cu anumite schimbări. Deci, nici noi nu trebuie să exagerăm cu temele pentru acasă, dar în același timp, atâtea câte sunt, ele trebuie făcute și părinții să aibă grijă ca aceste teme să fie făcute”, a declarat Mihai Dimian într-un interviu pentru Digi24.

Declarațiile vin într-un context în care mulți părinți reclamă de ani de zile faptul că elevii petrec prea mult timp după școală pentru rezolvarea temelor, în special la ciclurile gimnazial și liceal.

Ordinul nr. 6.854 privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial pe 10 decembrie 2025 și introduce mai multe reguli considerate importante pentru reducerea presiunii asupra elevilor.

Printre principalele modificări se află transformarea temelor suplimentare în activități facultative și eliminarea obligativității temelor pentru vacanță.

Documentul stabilește și limite clare privind timpul recomandat pentru rezolvarea temelor:

Nivel de învățământ Timp maxim recomandat pentru teme Învățământ primar maximum 1 oră pe zi Gimnaziu maximum 2 ore pe zi Liceu maximum 2 ore pe zi

Noile reguli prevăd și obligații suplimentare pentru directori și diriginți, care trebuie să monitorizeze modul în care profesorii respectă aceste limite.

În plus, pentru prima dată, ministerul introduce obligativitatea unui feedback anual colectat de la elevi și părinți privind volumul temelor și eficiența acestora.

Problema volumului mare de teme este discutată în sistemul de educație de mai mulți ani, iar autoritățile încearcă să găsească un echilibru între consolidarea cunoștințelor și timpul liber al copiilor.

Fostul ministru al Educației, Daniel David, declara încă din aprilie 2025 că diriginții trebuie să coordoneze mai bine profesorii pentru a evita situațiile în care elevii primesc prea multe teme în aceeași zi.

„Temele n-ar trebui la nivelul învățământului primar să depășească o oră pe zi, 2 ore la gimnaziu și la învățământul liceal”, afirma Daniel David.

Tot el le recomanda părinților care consideră că elevii sunt supraîncărcați să sesizeze mai întâi dirigintele și directorul școlii, apoi inspectoratul și, în ultimă instanță, Ministerul Educației.

În timp ce o parte dintre părinți consideră că elevii primesc prea multe exerciții pentru acasă, mai mulți profesori și directori de școli spun că temele nu trebuie privite exclusiv ca o metodă de evaluare sau memorare.

Adriana Iancu, profesoară de Limba română și directoare a Școlii Gimnaziale nr. 206 din București, susține că temele contribuie și la dezvoltarea unor abilități importante pentru copii.

„Temele nu trebuie privite numai din perspectiva aceasta a formării, a învățării imediate”, a explicat profesoara.

Aceasta consideră că tema reprezintă și „un exercițiu, în primul rând, pentru gestionarea timpului, pentru gestionarea atenției”.

Și Dana Bobocea, directoarea Colegiului Național „Grigore Moisil” din București, consideră că elevii trebuie încurajați să discute mai întâi cu profesorii atunci când nu înțeleg o lecție sau o temă.

Potrivit acesteia, elevul trebuie să îi spună profesorului dacă nu a înțeles anumite noțiuni înainte de a apela la meditații sau ajutor suplimentar.

Tema eficienței temelor pentru acasă a fost analizată și în mai multe cercetări educaționale.

Un studiu experimental coordonat de cercetătorul Dacian Dolean asupra elevilor de clasa a III-a a evidențiat efecte importante asupra dezvoltării cunoștințelor la Limba română și Matematică.

Potrivit cercetătorului, experimentul a pornit de la premisa că timpul de rezolvare a temelor pentru elevii de clasa a III-a nu ar trebui să depășească aproximativ 40 de minute pe zi.

Rezultatele cercetării au arătat efecte importante asupra dezvoltării cunoștințelor și a unor competențe precum rotunjirea numerelor naturale și identificarea termenului necunoscut.

Un element important al studiului a fost și implicarea părinților, care au primit ghiduri speciale pentru a-și ajuta copiii în procesul de învățare.

Specialiștii în educație atrag atenția că modul în care părinții privesc procesul de învățare influențează puternic relația copiilor cu școala și cu temele.

Expertul educațional Oana Moraru declara că părinții ar trebui să petreacă mai mult timp alături de copiii din clasele mici atunci când aceștia își fac temele.

„Recomand părinților, cel puțin la clasele I și a II-a, să-și dedice cât mai mult timp temelor copiilor și să se oprească din a formula în jurul lor expresii de genul: hai mai repede, să le terminăm ca să te joci”, a afirmat aceasta.

Oana Moraru avertiza că presiunea și graba transmise de adulți pot afecta modul în care copilul percepe procesul de învățare.

„Felul în care privim noi învățarea se duce în sistemul copilului ca un virus”, a spus expertul educațional.

Profesorul de Limba română Florentin Gheorghe a declarat că tema pentru acasă ar trebui să aibă rolul de consolidare a informațiilor învățate la clasă și nu să fie folosită ca instrument de sancționare.

„Tema nu trebuie să fie o pedeapsă sau o armă. Tema trebuie să fie efectiv o posibilitate ca el să-și consolideze acasă, să-și însușească foarte bine ceea ce a învățat la școală”, a precizat profesorul.

Totuși, există și cadre didactice care consideră că aplicarea practică a limitelor privind temele este dificilă în realitatea de zi cu zi din școli.

Profesoara Adina Papazi susține că este aproape imposibil ca profesorii să coordoneze permanent numărul exercițiilor date elevilor.

„Nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, «dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2». Este o utopie”, a declarat aceasta.

În opinia profesoarei, multe dintre noile reglementări privind temele au apărut și pe fondul presiunilor venite din partea părinților preocupați de volumul mare de muncă al elevilor după terminarea programului școlar.