Prin opțiunea Multicurrency, utilizatorii pot asocia unui singur card de debit în lei mai multe conturi în valute diferite – euro, dolari americani și lire sterline. Astfel, plățile internaționale devin mai simple, fără conversii valutare și fără comisioane suplimentare.

„Prin lansarea opțiunii Multicurrency ne respectăm promisiunea de a oferi soluții digitale performante și inovative, care răspund cerințelor actuale ale clienților noștri și le facilitează gestionarea eficientă a fondurilor în mai multe valute”, a declarat Mădălina Teodorescu, Director General adjunct al BRD Groupe Société Générale.

Noua funcționalitate vine în completarea ecosistemului digital al băncii, oferind o experiență integrată pentru plăți fizice, contactless, online și prin portofele digitale precum Apple Pay și Google Pay.

Funcționalitatea este disponibilă pentru cardurile BRD Mastercard și Visa, indiferent de categorie – ISIC, Standard, Gold, Platinum sau Noir. Activarea se face direct din aplicația YOU BRD, fără deplasări la bancă.

Clienții pot deschide conturi noi în valută sau pot asocia conturile existente cardului în lei, stabilind în aplicație ordinea de prioritate pentru debitare. Schimbul valutar între conturi se realizează la curs preferențial, direct în aplicație, asigurând o gestionare optimă a fondurilor în funcție de nevoi.

Prin opțiunea Multicurrency, BRD elimină conversia valutară în momentul efectuării plăților internaționale și oferă până la opt retrageri gratuite pe lună, câte două pentru fiecare cont în valută asociat cardului.

În plus, clienții beneficiază de:

-simplitatea utilizării unui singur card pentru toate valutele;

-control total din aplicația YOU BRD asupra conturilor și priorității de plată;

-siguranță sporită, fără riscul conversiilor automate costisitoare;

-compatibilitate completă cu portofelele digitale și plățile contactless.

Prin această soluție, BRD răspunde nevoilor unei generații tot mai mobile, care călătorește, lucrează sau face cumpărături în străinătate și dorește un instrument financiar simplu, sigur și eficient.

Lansarea Multicurrency se înscrie în procesul de transformare digitală a BRD, început în urmă cu câțiva ani. YOU BRD este una dintre cele mai complexe aplicații de mobile banking din România, permițând deschiderea de conturi online, efectuarea de plăți instantanee, conversii valutare la curs preferențial și gestionarea completă a cardurilor.

Banca oferă, de asemenea, o gamă largă de carduri adaptate tuturor categoriilor de clienți – de la produse accesibile pentru nevoile zilnice, până la soluții premium cu beneficii exclusive și oferte personalizate.

BRD operează în prezent o rețea de 356 de unități la nivel național. La finalul lunii septembrie 2025, activele totale ale băncii se ridicau la 94 miliarde de lei, consolidându-și astfel poziția printre cele mai importante instituții financiare din România.

Banca face parte din Grupul Société Générale, una dintre cele mai mari instituții financiare europene, cu 119.000 de angajați și peste 26 de milioane de clienți în 62 de țări. Grupul oferă servicii de retail banking, private banking, soluții de investiții și mobilitate financiară, integrând totodată principii ESG și soluții durabile în toate segmentele de activitate.