Din 31 decembrie 2025, BRD își schimbă regulile. Banca va putea corecta greșelile din contul tău, va putea returna bani primiți din greșeală sau va putea bloca fonduri suspecte fără să te anunțe mai întâi.

Dacă banca greșește și înregistrează o sumă greșit în contul tău, de exemplu o plată dublă sau o tranzacție făcută greșit, BRD poate corecta automat soldul fără acordul tău. Dacă primești bani din greșeala altei bănci, BRD îi poate lua înapoi și să-i returneze expeditorului, fără să te anunțe.

În cazurile de fraudă sau suspiciune de fraudă, banca poate bloca sumele, contul sau cardurile și aplicațiile tale până se clarifică situația. Banca nu va plăti despăgubiri pentru aceste acțiuni și noile reguli îi dau dreptul să le facă.

Clienții care nu sunt de acord cu noile reguli ale BRD pot încheia contractul cu banca până pe 30 decembrie 2025. Trebuie să depună o cerere scrisă la orice unitate BRD sau să o trimită prin poștă cu confirmare de primire. Dacă nu trimiți cererea, banca va considera că ești de acord cu schimbările.

Depozitele tale la BRD rămân garantate prin Schema de Garantare a Depozitelor, conform legii, până la limita stabilită de lege. Noile Condiții Generale Bancare pot fi consultate pe site-ul oficial al BRD sau în oricare unitate a băncii.

BRD Groupe Société Générale își are rădăcinile în Societatea Națională de Credit Industrial, creată în 1923. Statul deținea 20% din capital, Banca Națională 30%, iar restul era al unor persoane private, inclusiv foști directori ai primei bănci moderne din România, Marmorosch, Blank & Co. Scopul băncii era să finanțeze dezvoltarea industriei românești.

După Al Doilea Război Mondial, banca a fost naționalizată și a devenit Banca de Credit pentru Investiții. În 1958, a fost redenumită Banca de Investiții și a primit monopolul finanțării industriei românești pe termen mediu și lung, cu excepția agriculturii și industriei alimentare. În această perioadă, majoritatea finanțărilor Băncii Mondiale au trecut prin Banca de Investiții.

În 1990, băncile specializate și-au pierdut monopolul, iar Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) a preluat activele și pasivele Băncii de Investiții, devenind bancă comercială cu autorizație de funcționare generală.

În decembrie 1998, Société Générale a preluat 51% din BRD printr-un acord cu Fondul Proprietății de Stat, devenind acționar majoritar. În 2001, BRD a fost listată la Bursa de Valori București și a devenit rapid una dintre cele mai tranzacționate companii. În 2003, banca și-a schimbat numele în BRD – Groupe Société Générale, iar în 2004, Société Générale a cumpărat restul acțiunilor deținute de stat.