Curs valutar BNR 31 octombrie 2025
Curs valutar BNR: Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat, ajungând la 4,3947 lei, respectiv 5,4787 lei, în timp ce lira sterlină a scăzut, fiind cotată la 5,7713 lei. Gramul de aur și-a reluat creșterea, atingând 566,1560 lei, cu peste 5 lei mai mult decât în ziua precedentă. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat la 5,9709 lei.
Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate vineri de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0851
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3947
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4787
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7713
|
Gramul de aur
|
XAU
|
566,1560
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8748
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1364
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2091
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6810
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0930
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3107
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8511
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2575
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4356
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,1947
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4652
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1048
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0544
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,6000
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2535
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8162
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6178
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0495
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,3079
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2368
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5154
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1049
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1965
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1360
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5655
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0264
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3537
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,5167
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0494
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0749
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3788
|
DST
|
XDR
|
5,9709
BNR precizează că cursurile pieței valutare sunt stabilite pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Aceste valori nu reprezintă însă o obligație de utilizare în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în înregistrările contabile.
Indicele ROBOR continuă să scadă
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor majorității creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice acordate înainte de 2019, a scăzut la 6,35% de la 6,36%. Indicele ROBOR la 6 luni a înregistrat o scădere la 6,50%, de la 6,52%.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele, în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.
În ceea ce privește creditele pentru consumatori, indicele de referință pentru creditele în lei (IRCC) va fi 6,06% în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, urmând să scadă la 5,68% în perioada ulterioară. IRCC este calculat trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele, și este aplicat cu un decalaj de un trimestru față de perioada de referință.
