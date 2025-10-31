Din cuprinsul articolului

Curs valutar BNR 31 octombrie 2025

Curs valutar BNR: Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat, ajungând la 4,3947 lei, respectiv 5,4787 lei, în timp ce lira sterlină a scăzut, fiind cotată la 5,7713 lei. Gramul de aur și-a reluat creșterea, atingând 566,1560 lei, cu peste 5 lei mai mult decât în ziua precedentă. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat la 5,9709 lei.

Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate vineri de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0851

Dolarul SUA

USD

4,3947

Francul elvețian

CHF

5,4787

Lira sterlină

GPB

5,7713

Gramul de aur

XAU

566,1560

Dolarul australian

AUD

2,8748

Dolarul canadian

CAD

3,1364

Coroana cehă

CZK

0,2091

Coroana daneză

DKK

0,6810

Lira egipteană

EGP

0,0930

100 Forinți maghiari

HUF

1,3107

100 Yeni japonezi

JPY

2,8511

Leul moldovenesc

MDL

0,2575

Coroana norvegiană

NOK

0,4356

Zlotul polonez

PLN

1,1947

Coroana suedeză

SEK

0,4652

Lira turcească

TRY

0,1048

Rubla rusească

RUB

0,0544

Leva bulgărească

BGN

2,6000

Randalul sud-african

ZAR

0,2535

Realul brazilian

BRL

0,8162

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6178

Rupia indiană

INR

0,0495

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3079

Peso-ul mexican

MXN

0,2368

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5154

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1049

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1965

Bahtul thailandez

THB

0,1360

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5655

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0264

Shekelul israelian

ILS

1,3537

100 Coroane islandeze

ISK

3,5167

Ringgitul malaysian

MIR

1,0494

Peso-ul filipinez

PHP

0,0749

Dolarul singaporez

SGD

3,3788

DST

XDR

5,9709

BNR precizează că cursurile pieței valutare sunt stabilite pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Aceste valori nu reprezintă însă o obligație de utilizare în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în înregistrările contabile.

Indicele ROBOR continuă să scadă

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor majorității creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice acordate înainte de 2019, a scăzut la 6,35% de la 6,36%. Indicele ROBOR la 6 luni a înregistrat o scădere la 6,50%, de la 6,52%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele, în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.

În ceea ce privește creditele pentru consumatori, indicele de referință pentru creditele în lei (IRCC) va fi 6,06% în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, urmând să scadă la 5,68% în perioada ulterioară. IRCC este calculat trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele, și este aplicat cu un decalaj de un trimestru față de perioada de referință.