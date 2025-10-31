Curs valutar BNR: Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat, ajungând la 4,3947 lei, respectiv 5,4787 lei, în timp ce lira sterlină a scăzut, fiind cotată la 5,7713 lei. Gramul de aur și-a reluat creșterea, atingând 566,1560 lei, cu peste 5 lei mai mult decât în ziua precedentă. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat la 5,9709 lei.

Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate vineri de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0851 Dolarul SUA USD 4,3947 Francul elvețian CHF 5,4787 Lira sterlină GPB 5,7713 Gramul de aur XAU 566,1560 Dolarul australian AUD 2,8748 Dolarul canadian CAD 3,1364 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6810 Lira egipteană EGP 0,0930 100 Forinți maghiari HUF 1,3107 100 Yeni japonezi JPY 2,8511 Leul moldovenesc MDL 0,2575 Coroana norvegiană NOK 0,4356 Zlotul polonez PLN 1,1947 Coroana suedeză SEK 0,4652 Lira turcească TRY 0,1048 Rubla rusească RUB 0,0544 Leva bulgărească BGN 2,6000 Randalul sud-african ZAR 0,2535 Realul brazilian BRL 0,8162 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6178 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3079 Peso-ul mexican MXN 0,2368 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5154 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1965 Bahtul thailandez THB 0,1360 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5655 100 Rupii indoneziene IDR 0,0264 Shekelul israelian ILS 1,3537 100 Coroane islandeze ISK 3,5167 Ringgitul malaysian MIR 1,0494 Peso-ul filipinez PHP 0,0749 Dolarul singaporez SGD 3,3788 DST XDR 5,9709

BNR precizează că cursurile pieței valutare sunt stabilite pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Aceste valori nu reprezintă însă o obligație de utilizare în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în înregistrările contabile.

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor majorității creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice acordate înainte de 2019, a scăzut la 6,35% de la 6,36%. Indicele ROBOR la 6 luni a înregistrat o scădere la 6,50%, de la 6,52%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele, în lei, evoluția sa fiind influențată în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilite de BNR.

În ceea ce privește creditele pentru consumatori, indicele de referință pentru creditele în lei (IRCC) va fi 6,06% în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, urmând să scadă la 5,68% în perioada ulterioară. IRCC este calculat trimestrial, pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele, și este aplicat cu un decalaj de un trimestru față de perioada de referință.