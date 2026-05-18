Société Générale, grupul care deține BRD, amendat cu 20 de milioane. Decizia, anunțată oficial de autoritatea franceză, vine după o serie de verificări desfășurate în perioada 2023–2024 și reprezintă una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate unei bănci franceze în ultimii ani pentru încălcarea obligațiilor de protecție a clienților.

Potrivit concluziilor publicate de ACPR, Société Générale este acuzată că nu a respectat regulile privind informarea precontractuală și obligația de consiliere în cazul unor produse financiare vândute împreună cu polițe de asigurare.

Ancheta s-a concentrat în special asupra pachetului „Sobrio”, un produs care include servicii bancare, carduri de plată și asigurări integrate. Autoritatea de supraveghere susține că banca nu a oferit clienților explicații suficiente despre caracteristicile și condițiile contractuale ale produselor comercializate.

În raportul instituției se precizează că grupul bancar ar fi aplicat o interpretare juridică favorabilă propriilor interese comerciale, fără să țină cont în mod adecvat de obligațiile impuse pentru protecția consumatorilor.

Comisia de sancțiuni din cadrul ACPR consideră că neregulile identificate au avut un caracter extins și repetitiv. Instituția susține că Société Générale a pus pe primul plan interesele financiare proprii în detrimentul clienților.

Pe lângă oferta „Sobrio”, ancheta a inclus și alte produse distribuite de bancă, printre care pachete asociate conturilor bancare și asigurări pentru telefoane mobile. În toate aceste cazuri, autoritatea de supraveghere a identificat probleme similare legate de transparență, informare și procesul de vânzare.

Ca parte a sancțiunii, ACPR a emis și un avertisment oficial adresat grupului bancar francez.

Nu este prima dată când Société Générale intră în atenția autorităților franceze de supraveghere financiară. În 2024, Treezor, subsidiara grupului specializată în servicii de plăți digitale, a primit o amendă de un milion de euro.

Anterior, în 2017, grupul bancar francez a fost sancționat cu 5 milioane de euro pentru deficiențe privind măsurile de prevenire a spălării banilor.

Chiar dacă amenda de 20 de milioane de euro este una dintre cele mai importante aplicate recent de ACPR, recordul instituției rămâne sancțiunea de 50 de milioane de euro aplicată Băncii Poștale din Franța în 2018, într-un dosar legat de combaterea finanțării terorismului.

Sancțiunea aplicată grupului Société Générale evidențiază atenția tot mai mare acordată de autoritățile europene modului în care băncile își comercializează produsele financiare și relației acestora cu clienții.

În ultimii ani, instituțiile de supraveghere din Uniunea Europeană au intensificat controalele privind transparența ofertelor bancare, protecția consumatorilor și respectarea obligațiilor de informare.

Experții din sectorul financiar consideră că astfel de sancțiuni transmit un semnal puternic întregii industrii bancare, în contextul în care autoritățile urmăresc reducerea practicilor comerciale care pot afecta drepturile clienților și încrederea în sistemul financiar.