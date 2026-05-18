Noua lege obligă furnizorii de comunicații electronice să emită facturile exclusiv în lei, utilizând cursul oficial al Băncii Naționale a României, fără aplicarea unor marje, adaosuri sau comisioane suplimentare.

Inițiatorii spun că măsura urmărește să elimine diferențele de curs aplicate de operatori și să ofere mai multă transparență pentru milioane de clienți care plătesc abonamente calculate în funcție de moneda europeană.

Proiectul adoptat de Senat modifică și completează Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și introduce reguli clare privind conversia valutară utilizată pentru emiterea facturilor.

În prezent, unele contracte pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune au tarife exprimate în euro, iar conversia în lei poate varia în funcție de cursurile interne folosite de operatori.

Noua lege stabilește însă că furnizorii vor fi obligați să utilizeze exclusiv cursul oficial al BNR, fără costuri suplimentare ascunse.

„În cazul contractelor al căror preţ este exprimat în euro sau în altă monedă străină, furnizorii de reţele ori servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia să informeze utilizatorii finali, anterior încheierii contractului, că facturile vor fi emise în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare”, stipulează actul normativ.

Proiectul stabilește explicit că toate facturile aferente acestor contracte trebuie emise în moneda națională.

Conversia se va face folosind cursul oficial comunicat de Banca Națională pentru ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii.

Potrivit textului adoptat de Senat:

„furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care încheie contracte al căror preţ este exprimat în euro sau în altă monedă străină au obligaţia de a emite facturile în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua lucrătoare precedenta datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare”.

Astfel, operatorii nu vor mai putea introduce cursuri proprii de schimb sau alte costuri suplimentare rezultate din conversia valutară.

Pentru utilizatori, modificarea ar putea aduce:

facturi mai predictibile;

eliminarea diferențelor dintre cursul BNR și cel aplicat de operator;

transparență mai mare în calculul sumelor de plată;

reducerea costurilor suplimentare generate de conversia valutară.

Măsura îi vizează pe clienții care au contracte exprimate:

în euro;

în dolari;

sau în alte valute străine.

În practică, dacă un abonament este de exemplu 10 euro pe lună, operatorul va trebui să folosească exact cursul oficial BNR publicat la ora 13:00 în ziua lucrătoare precedentă facturării, fără să poată adăuga diferențe comerciale sau comisioane.

Proiectul prevede că încălcarea noilor reguli va reprezenta contravenție.

Controlul și aplicarea sancțiunilor vor intra în atribuțiile Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru protejarea consumatorilor și pentru uniformizarea modului de calcul al facturilor în sectorul comunicațiilor electronice.

Senatul este primul for legislativ sesizat în cazul acestei inițiative, ceea ce înseamnă că proiectul va merge acum la Camera Deputaților, care are rol decizional.

Dacă va fi adoptată și promulgată, legea va obliga toți operatorii de telefonie și internet să respecte noile reguli privind conversia valutară și emiterea facturilor.

În ultimii ani, au existat numeroase reclamații legate de diferențele dintre cursurile oficiale ale BNR și cele utilizate de diverși furnizori de servicii în calculul facturilor.

Asociațiile pentru protecția consumatorilor au criticat frecvent practicile prin care anumite companii aplicau:

cursuri interne mai mari;

marje comerciale;

taxe suplimentare de conversie;

formule de calcul greu de verificat de către clienți.

Noua inițiativă legislativă încearcă să standardizeze acest sistem și să reducă posibilitatea apariției costurilor ascunse în facturile pentru serviciile de comunicații electronice.