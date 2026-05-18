Banca Națională a României (BNR) a afișat luni, 18 mai 2026, un curs oficial de 5,2105 lei pentru un euro, consemnând o creștere ușoară de 1,7 bani față de ședința de vineri. Această evoluție vine după o zi de relativă stabilitate pe piața interbancară, unde moneda unică europeană s-a menținut constant în jurul valorii de 5,2104 lei.

Calmarea temporară a pieței valutare survine după șocul înregistrat pe data de 6 mai 2026, când BNR a anunțat un maxim istoric de 5,2688 lei pentru un euro. La acel moment, cotațiile din piață depășiseră pragul de 5,25–5,26 lei, reflectând presiuni masive asupra leului.

Instabilitatea economică a fost declanșată direct de criza politică profundă din țară, provocată de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, context care a accentuat incertitudinea fiscală și a determinat investitorii să testeze noi minime pentru moneda națională.

Euro – 5,2105 lei

Dolarul american – 4,4771 lei

Francul elvețian – 5,7017 lei

Lira sterlină – 5,9825

100 de forinți maghiari – 1,4439 lei

Leul moldovenesc – 0,2585 lei

Astăzi, un gram de aur a fost cotat de BNR la 653,8279 de lei, în ușoară scădere față de cotația de vineri (654,1370 lei).

Indicele ROBOR la 3 luni a fost cotat astăzi la 5,85%, la fel ca și vineri.

Indicele ROBOR la 6 luni a fost cotat la 5,93%, față de valoarea de 5,93% cât a fost vineri, 15 mai.

Indicele ROBOR la 12 luni a rămas constant la 6%.

Această dinamică financiară se desfășoară în paralel cu demararea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, după succesul moțiunii de cenzură inițiate de AUR și PSD.

După discuții informale cu liderii fostei coaliții (PSD, PNL, USR, UDMR și minorități), șeful statului a precizat că negocierile vor continua și cu parlamentarii neafiliați. Președintele a subliniat că nu va face un anunț oficial imediat, surse politice indicând că o nominalizare finală este așteptată abia spre sfârșitul lunii mai.

Cursul valutar se stabilește în principal pe piața internațională (Forex), în funcție de raportul dintre cererea și oferta pentru o anumită monedă. În plus, băncile centrale calculează cursuri de referință oficiale pentru raportări și decontări.

Modul în care se stabilește cursul depinde de categoria acestuia: