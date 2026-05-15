Potrivit cursului oficial anunțat de BNR, leul românesc a pierdut aproximativ trei bani și jumătate în raport cu dolarul american.

Astfel, moneda americană a ajuns să fie cotată la 4,4801 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 12 luni.

Evoluția vine într-un context internațional tensionat, marcat de incertitudini economice și geopolitice, dar și pe fondul presiunilor interne generate de instabilitatea politică și de problemele fiscale.

Euro continuă să crească pe fondul tensiunilor politice

Leul a pierdut teren și în raport cu moneda europeană.

Euro a fost cotat la 5,2088 lei, unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani.

În același timp:

francul elvețian a urcat la 5,6989 lei;

lira sterlină a coborât la 5,9779 lei, după ce leul a recuperat aproape trei bani în raport cu moneda britanică.

Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur s-a ieftinit cu aproximativ 17,6 lei și a ajuns la 654,1370 lei, cel mai redus nivel din ultimele zece zile.

Criza politică pune presiune pe cursul valutar

Economiștii explică faptul că deprecierea leului este influențată puternic de climatul politic și de lipsa de predictibilitate economică.

În perioadele de tensiune și incertitudine, investitorii tind să evite monedele considerate vulnerabile și se orientează către active și valute mai stabile, precum euro sau dolarul american.

În acest context:

cererea de valută crește;

capitalurile pot ieși din țară;

presiunea asupra leului se accentuează.

Instabilitatea politică, dificultățile privind reducerea deficitului bugetar și temerile legate de reformele fiscale afectează încrederea piețelor financiare în economia României.

De ce crește euro în perioade de criză politică

Specialiștii spun că piețele reacționează rapid la conflictele politice, schimbările de guvern sau blocajele instituționale.

Atunci când investitorii percep un risc mai mare într-o economie:

retrag capitaluri;

cumpără mai multă valută;

evită activele locale.

În plus, populația și companiile încearcă adesea să se protejeze împotriva incertitudinilor prin cumpărarea de euro și dolari, ceea ce contribuie suplimentar la deprecierea monedei naționale.

Economistul Adrian Negrescu avertizează că piețele penalizează rapid economiile percepute ca fiind vulnerabile.

„În perioade de incertitudine politică, presiunea pe cursul valutar crește deoarece investitorii caută active mai sigure, iar leul devine mai expus fluctuațiilor externe și interne”, a explicat economistul.

Acesta susține că lipsa unui plan fiscal clar și tensiunile politice pot afecta atât cursul valutar, cât și costurile de finanțare ale statului român.

Adrian Negrescu afirmă că Banca Națională a României încearcă să limiteze deprecierea leului și să controleze presiunea de pe piața valutară.

Potrivit economistului, banca centrală încearcă „să reducă presiunea asupra cursului de schimb”, în timp ce piața încearcă să ducă euro către un nivel mai apropiat de realitățile economice și politice actuale.

Totuși, acesta avertizează că tendința actuală poate deveni periculoasă dacă instabilitatea continuă.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu”, a declarat specialistul.

Economistul consideră că evoluția cursului va depinde în mare măsură de stabilitatea politică de la București și de capacitatea autorităților de a transmite un semnal de predictibilitate către investitori și instituțiile financiare internaționale.

Potrivit acestuia, presiunea asupra leului poate continua dacă România nu va avea rapid:

un guvern stabil;

măsuri fiscale clare;

reforme credibile;

continuitate în relația cu Comisia Europeană și agențiile de rating.

Specialiștii avertizează că deprecierea monedei naționale poate avea efecte directe asupra:

ratelor la credite;

inflației;

prețurilor produselor importate;

costurilor de finanțare ale statului;

investițiilor.

În același timp, percepția de risc ridicat poate afecta încrederea investitorilor și poate menține volatilitatea de pe piața valutară și financiară din România.