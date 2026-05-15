Oficialul BNR, Eugen Rădulescu, a vorbit despre existența unor practici care, deși pot respecta formal cadrul legal, ajung să afecteze grav interesul public.

El a dat exemplul unor bonusuri acordate în interiorul unor instituții de stat și a menționat situația în care conducerea unei entități s-a autopremiat cu aproximativ 180.000 de euro.

Potrivit lui Eugen Rădulescu, chiar dacă astfel de decizii pot fi acoperite legal prin reguli construite în mod favorabil, realitatea rămâne aceea a extragerii banilor publici în beneficiul unor grupuri restrânse.

Acesta a transmis că astfel de practici reprezintă o formă clară de abuz și arată felul în care resursele statului sunt folosite în interes personal, nu în beneficiul cetățenilor.

Consilierul BNR a atras atenția că aceste rente afectează direct întreaga economie și pun presiune suplimentară pe populație.

„Auto-premierea conducerii unei entități a statului cu frumușica sumă de 180 de mii de euro. Aici este posibil ca legile, intenționat construite, strâmb să nu fi fost încălcate prin acest abuz flagrant, dar asta nu schimbă cu nimic realitatea extragerii de rente din banul public”, a transmis acesta.

Eugen Rădulescu a comentat și situația de la Metrorex, făcând referire la neregulile descoperite în urma controlului dispus de ministrul interimar al Transporturilor.

Acesta a spus că administrarea multor întreprinderi publice reprezintă o adevărată tragedie și că problemele nu pot fi acoperite doar prin majorarea tarifelor plătite de cetățeni.

În opinia sa, abaterile descoperite la metrou explică de ce prețul unui bilet ar trebui majorat doar pentru a acoperi o parte din pierderile provocate de gestionarea defectuoasă și de ceea ce el a descris drept hoție.

Mesajul transmis este că scumpirea serviciilor publice nu atacă problema reală, ci doar mută povara financiară asupra populației.

În locul unor astfel de soluții, oficialul BNR susține că este nevoie de corectarea modului în care sunt administrate companiile de stat.

„Administrarea multor întreprinderi publice este, de asemenea, o tragedie. Astfel, aberațiile descoperite de controlul dispus de ministrul interimar al transporturilor la metrou arată de ce prețul unui bilet ar trebui mult majorat numai pentru a acoperi o parte a hoției”.

Consilierul BNR a vorbit și despre sectorul energetic, unde a indicat existența unor blocaje care au dus la menținerea unor prețuri foarte ridicate la energia electrică.

El a făcut referire la ceea ce a numit o escrocherie legată de rezervarea capacității de transport la Transelectrica, care ar fi blocat practic dezvoltarea unor noi capacități de producție.

Potrivit acestuia, acest mecanism a limitat creșterea producției interne și a contribuit direct la menținerea unor prețuri mari la energie.

Eugen Rădulescu a explicat că România are astfel unul dintre cele mai ridicate prețuri la energia electrică din Europa, iar acest lucru afectează structural capacitatea economiei de a crește.