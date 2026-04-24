Metoda simplă prin care mărești limita de bani retrași de pe card. Pentru clienții Banca Transilvania care utilizează carduri Visa Classic sau MasterCard Mondo, limita standard de retragere de numerar de la bancomat este de 5.000 de lei pe zi.

Totuși, banca oferă posibilitatea majorării acestei limite până la 9.000 de lei pe zi, în funcție de nevoile utilizatorului. Astfel, cei care au nevoie temporar de o sumă mai mare pot modifica rapid plafonul direct din aplicațiile digitale puse la dispoziție de bancă.

Banca Transilvania permite schimbarea limitelor de tranzacționare prin mai multe canale, astfel încât procesul să fie simplu și accesibil pentru toți clienții. Cea mai rapidă metodă este prin aplicația BT Pay.

Utilizatorul trebuie să deschidă aplicația, să selecteze cardul pentru care dorește modificarea, apoi să intre în meniul „Setări”, aflat în colțul din dreapta sus. De acolo se accesează secțiunea „Limite pentru tranzacții cu cardul”, unde se poate selecta noua limită și confirma modificarea.

O altă variantă este aplicația BT24 Mobile Banking. După autentificare, clientul intră în meniul „Finanțe”, apoi în submeniul „Carduri”. Acolo trebuie ales cardul vizat, iar ulterior poate fi accesată opțiunea „Vezi și modifică limite”. Din această secțiune se pot ajusta valorile actuale ale plafonului de retragere sau ale altor limite de tranzacționare.

Clienții care preferă varianta de desktop pot folosi BT24 Internet Banking. După logare, trebuie accesat meniul „Carduri”, apoi secțiunea „Vizualizare card”. În dreptul cardului dorit există coloana „Detalii”, unde prima opțiune disponibilă este „Vizualizare & modificare limită”. De aici se pot face schimbările necesare.

Pentru cei care nu folosesc aplicațiile digitale sau preferă asistență directă, modificarea limitelor se poate realiza și în orice unitate Banca Transilvania.

Valoarea maximă permisă într-o zi este de 9.000 de lei, dacă limita standard de 5.000 de lei a fost majorată anterior. Aceasta reprezintă plafonul maxim zilnic menționat pentru cardurile Visa Classic și MasterCard Mondo.

Este important însă de știut că această sumă include totalul tranzacțiilor efectuate cu cardul în ziua respectivă. Cu alte cuvinte, dacă utilizatorul a făcut deja plăți la POS în magazine, suma care mai poate fi retrasă de la bancomat se reduce corespunzător.

De exemplu, dacă un client a făcut cumpărături de 2.000 de lei cu cardul în aceeași zi și are limita majorată la 9.000 de lei, atunci de la bancomat mai poate retrage doar diferența de 7.000 de lei.

Deși plafonul zilnic poate ajunge la 9.000 de lei, banca recomandă ca la o singură tranzacție să fie retrasă o sumă de aproximativ 3.000 de lei. Recomandarea ține de funcționarea bancomatelor și de gestionarea eficientă a numerarului disponibil în aparate.

În practică, acest lucru înseamnă că dacă un client dorește să retragă suma maximă într-o zi, este posibil să fie nevoie de mai multe operațiuni succesive, în funcție de bancomat și de tipul aparatului folosit.

Un aspect important pentru clienți este perioada de valabilitate a modificărilor efectuate din aplicații. Noile limite setate online sunt valabile timp de 90 de zile. După expirarea acestei perioade, plafonul revine automat la valorile inițiale stabilite pentru card, iar utilizatorul trebuie să refacă modificarea dacă dorește din nou o limită mai mare.

Această măsură este folosită de bănci pentru un plus de siguranță și pentru reducerea riscurilor asociate utilizării cardurilor.

Un alt detaliu util este că bancomatele din România nu permit retragerea de numerar în valută, precum euro sau dolari. Pentru astfel de operațiuni, clienții trebuie să se adreseze direct unităților Banca Transilvania.