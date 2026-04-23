Pensiile sunt plătite în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar, fie în numerar, prin intermediul poștașilor, fie prin transfer bancar, în conturi sau pe card, potrivit informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Pentru aproximativ 2,1 milioane de pensionari care primesc pensia în numerar, distribuirea va începe oficial luni, 4 mai 2026. În funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal, banii ar putea ajunge la beneficiari începând chiar din 5 mai. Plata se va face eșalonat, conform traseelor stabilite pentru fiecare zonă.

În cazul pensionarilor care au ales plata prin cont bancar, sumele vor fi virate marți, 12 mai 2026. În funcție de banca la care este deschis contul, unii beneficiari ar putea vedea banii disponibili încă din seara zilei de 11 mai.

Casa Națională de Pensii a anunțat și modificări importante pentru persoanele asigurate opțional, ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară. Începând cu 1 iulie 2026, va crește atât venitul minim asigurat, cât și contribuția lunară datorată pentru pensie.

Noua contribuție minimă va depăși pragul de 1.000 de lei, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru cei care aleg să contribuie voluntar la sistemul public de pensii.

În luna mai, Guvernul va acorda un sprijin financiar suplimentar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri reduse. Sumele vor fi acordate diferențiat, în funcție de nivelul pensiei.

Vor primi 500 de lei pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei. Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de un ajutor de 300 de lei.

Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, ajutorul financiar va fi virat în aceeași zi cu pensia, respectiv pe 12 mai 2026. Pentru cei care primesc banii prin poștă, sprijinul va fi livrat odată cu pensia, direct de către poștaș. Nu este necesară depunerea niciunei cereri, deoarece sumele vor fi acordate automat, pe baza datelor existente la casele de pensii.

În România erau înregistrați în martie 2026 un total de 4.684.474 de pensionari, cu 3.618 mai puțini față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Pensia medie la nivel național a fost de 2.782 de lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie achitate în această perioadă a ajuns la 13,032 miliarde de lei. Din numărul total al pensionarilor, 522.613 persoane proveneau din fostul sistem agricol, iar pensia medie în acest caz a fost de 716 lei.

Datele CNPP mai arată că 3.782.225 de persoane beneficiau de pensie pentru limită de vârstă, dintre care 2.158.318 erau femei. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 3.113 lei.

În martie 2026, pensie anticipată au primit 63.236 de persoane, valoarea medie fiind de 2.508 lei. Totodată, 392.458 de persoane au beneficiat de pensie de invaliditate, cu o pensie medie de 1.086 lei. Dintre acestea, 45.936 de persoane erau încadrate în gradul I de invaliditate, pentru care pensia medie a fost de 949 lei.

În aceeași lună, pensie de urmaș a fost acordată unui număr de 446.463 de persoane, valoarea medie fiind de 1.508 lei. De asemenea, ajutor social au primit 92 de pensionari, suma medie acordată fiind de 540 de lei.