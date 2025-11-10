Adoptarea OUG 59/2025 marchează o schimbare profundă în modul în care România va gestiona producția, transportul și consumul de energie. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) afirmă că această ordonanță reprezintă un pas decisiv spre descentralizarea sistemului energetic și spre implicarea directă a comunităților locale.

„Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România. Prin transpunerea Directivei Europene RED III, acest act normativ aduce cel mai amplu şi favorabil cadru legal de până acum pentru liberalizarea producţiei, transportului şi formarea comunităţilor de energie din ţara noastră. OUG 59/2025 consfinţeşte statutul juridic şi operaţional al comunităţilor de energie, garantează accesul echitabil pe piaţă şi la schemele de sprijin, promovează incluziunea socială prin preţuri diferenţiate şi participare deschisă, şi oferă o bază solidă pentru dezvoltarea locală sustenabilă prin autoconsum, stocare şi cooperare energetică”, transmite APCE.

Conform organizației, printre cele mai importante efecte ale ordonanței se numără recunoașterea oficială a comunităților de energie, structuri prin care cetățenii, autoritățile și companiile locale pot produce, stoca și partaja energie. Prin aceste prevederi, România face trecerea de la un model centralizat la unul participativ, în care energia este administrată la nivel local.

Totodată, prosumatorii vor avea posibilitatea de a vinde lunar surplusul de energie electrică, în condiții mai avantajoase, prin intermediul comunităților din care fac parte.

Actul normativ stabilește că energia produsă din surse regenerabile și infrastructura de stocare devin de interes strategic național, potrivit articolului care precizează că „construcţia şi exploatarea centralelor producătoare de energie din surse regenerabile, racordarea acestora la reţea, reţeaua aferentă şi unităţile de stocare se consideră proiecte de importanţă naţională în domeniul energiei electrice, în scopul realizării securităţii naţionale, a sănătăţii şi siguranţei publice”.

APCE amintește că adoptarea ordonanței a venit pe fondul presiunilor de la Bruxelles, întrucât România risca o procedură de infringement pentru neimplementarea Directivei RED III. Neadoptarea la timp a cadrului legal ar fi putut costa statul peste 500 de milioane de euro din PNRR, fonduri dedicate comunităților energetice.

„România rămăsese ultimul bastion din Europa care păstra un monopol asupra producţiei şi transportului de energie, fapt vizibil în facturile tot mai mari plătite de cetăţeni şi companii. România produce prea puţină energie, la costuri ridicate, cu pierderi mari pe reţele învechite, nemodernizate şi neîntreţinute. OUG 59/2025 vine să schimbe această paradigmă, aducând energia mai aproape de oameni, comunităţi şi administraţiile locale”, arată asociația.

Noua ordonanță aduce un cadru complet pentru funcționarea comunităților de energie: