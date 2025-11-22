Sâmbătă seară, la Antena 3, întrebat dacă salariile medicilor ar putea fi reduse de anul viitor, în contextul declarației premierului că 90% din fondurile spitalelor se duc pe salarii, ministrul Florin Manole a răspuns că nu știe cum ar putea fi realizată eficientizarea în Sănătate, dar a subliniat că nu susține concedierile.

”În legătură cu orice posibilă concediere colectivă, orice sindicat, din orice domeniu, mai ales din Sănătate, va găsi în Ministerul Muncii un suporter şi un aliat. Există o lege, un Cod al Muncii, care ne vorbeşte despre cum se poate şi trebuie să se medieze orice fel de posibilă concediere colectivă, pentru că niciun ministru al Muncii, niciodată, nu doar eu, oricare, nu-şi doreşte concedieri colective”, a afirmat Florin Manole.

Conform declarațiilor lui Manole, obiectivul Ministerului Muncii este să mențină un număr cât mai mare de persoane active pe piața muncii, atât în sectorul privat, cât și în cel public.

”Dorim servicii publice care să funcţioneze şi eu cred că şi premierul îşi doreşte, sau ar trebui să-şi dorească servicii publice funcţionale”, a adăugat ministrul Florin Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că, în contextul declarației premierului privind necesitatea reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere, nu intenționează să concedieze personal din ministerul său și că va încerca să realizeze economii „în limita posibilităților”.

Florin Manole a declarat sâmbătă seară, la Antena 3, că este ministrul Muncii, nu „al concedierilor sau al reducerilor de personal”, subliniind că orice funcționar care oferă astăzi un serviciu public trebuie să continue să îl presteze.

Acesta a spus că în Ministerul Muncii există deficit de personal în multe zone, dând ca exemplu Casele de Pensii.

”Avem deficienţe, deficit de personal în multe zone. Am fost în ultimele zile în Maramureş, în Zalău, în Alba, în Sibiu. Sunt Case de Pensii care nu au numărul de angajaţi pe care ar trebui să-l aibă de ani de zile şi care lucrează cu oameni care compensează absenţa colegilor lor. În primul şi în primul rând, nu am nevoie să facă nimeni ordine în Ministerul Muncii. La nivelul aparatului central din minister, comparat cu ianuarie 2025, avem cu 6,7 la sută mai puţine cheltuieli salariale. N-am dat niciun om afară, nu voi da niciun om afară. Voi continua să fac economii în măsura posibilităţilor”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Întrebat cum a reușit să reducă cheltuielile, ministrul Florin Manole a explicat că, în unele cazuri, funcționarii pensionați au fost înlocuiți cu debutanți care primesc salarii mai mici, iar în alte situații posturile vacante nu au mai fost ocupate.