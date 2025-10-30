Radu Oprea a precizat, într-o postare pe Facebook, că în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, patronatele s-au opus majorării salariului minim, în timp ce sindicatele au susținut această măsură. El a adăugat că în Guvern opiniile sunt împărțite, motiv pentru care s-a decis realizarea unei analize suplimentare, urmând ca hotărârea finală privind creșterea salariului minim să fie luată la sfârșitul lunii noiembrie.

„A fost şi şedinţa CNT (dialog social tripartit). Aşa cum era de aşteptat patronatele nu susţin creşterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărţite. Concluzia, mai facem o analiză şi decizia referitoare la creşterea salariului minim se amână până la sfârşitul lunii noiembrie”, a scris Oprea pe Facebook.

Oprea a subliniat, de asemenea, că din punctul său de vedere, modelul propus de patronate este nepotrivit pentru piața muncii.

Acesta a transmis că România rămâne prizonieră prejudecăților patronale, deși datele arată că majorarea salariului minim nu a dus la scăderea productivității sau a numărului de locuri de muncă, ci dimpotrivă, la o creștere a acestora. El a subliniat că modelul propus de patronate este eronat, deoarece menținerea salariilor mici favorizează plecarea lucrătorilor calificați în statele vestice, iar înlocuirea lor cu muncitori din afara Uniunii Europene nu reprezintă o soluție viabilă pentru creșterea competitivității pe termen lung.

Oprea a avertizat că, extinsă la nivel demografic, această tendință ar putea avea consecințe grave și a susținut că singura cale de a reduce emigrația este apropierea veniturilor din România de cele din Uniunea Europeană. În același context, el a ironizat ideea că modelul german ar fi greșit, amintind că Germania a decis să crească salariul minim chiar și în perioadă de recesiune, probabil pentru a stimula consumul și relansarea economică.

„Concluzii personale. 1. Suntem captivi prejudecăţilor şi credinţelor patronilor din România. Realitatea demonstrată empiric arată că urmare a creşterii salariului minim pe economie nu au scăzut nici productivitatea (din contră a crescut), nici numărul locurilor de muncă. 2. Modelul pe care îl propun patronatele este greşit pentru piaţa muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forţei de muncă calificate către ţările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluţie pentru creşterea competitivităţii pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluţie corectă pentru a limita plecarea românilor în alte ţări este convergenţa cu veniturile din UE. 3. Desigur modelul german este greşit pentru că ei au hotărât creşterea salariului minim chiar dacă sunt în recesiune. S-or fi gândit să stimuleze cererea, adică consumul care ar fi un motor de relansare a economiei? Nu cred să fie atât de nepricepuţi, că doar IMM-urile din Germania sunt toate orientate spre export nu pentru satisfacerea pieţei interne. Sper că aţi sesizat acrimonia”, a transmis Oprea.

Radu Oprea a subliniat că majorarea salariului minim reprezintă o măsură potrivită în contextul economic actual, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei. Totodată, agenția EFE informează că Guvernul federal german a decis miercuri creșterea salariului minim în două etape: la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, comparativ cu nivelul actual de 12,82 euro.