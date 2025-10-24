Ștefan Radu Oprea, critică modul în care pare să se ia decizia în privința unei eventuale majorări a salariului minim
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a anunțat că miercuri va avea loc Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, cu tema centrală a creșterii salariului minim pe economie. Oficialul a atras atenția că, deși întâlnirile de acest tip ar trebui să fie spații autentice de consultare, în ultima perioadă deciziile par deja stabilite înainte de dialog, fapt care afectează încrederea și alimentează tensiunile sociale.
Acesta a declarat că are impresia că discuțiile din Consiliu sunt pur formale, fără o dezbatere reală între partenerii sociali. În opinia sa, lipsa de substanță a dialogului riscă să ducă la acumularea frustrărilor în rândul lucrătorilor, în special al celor care depind de salariul minim.
Oprea a menționat că a urmărit cu atenție pozițiile exprimate în spațiul public de organizațiile patronale și de anumiți politicieni care le-au preluat argumentele, însă a întrebat retoric cine le ascultă, în realitate, vocea celor plătiți cu salariul minim pe economie. Potrivit datelor Ministerului Muncii, a amintit el, nu mai puțin de 838.429 de persoane sunt remunerate la nivelul minim pe economie, fără a-i include pe lucrătorii din construcții, care beneficiază de un salariu minim pe ramură superior.
Oficialul a insistat că impactul inflației asupra acestor persoane este mult mai dur decât asupra celor cu venituri mari. El a explicat că românii cu salarii mici își reduc semnificativ coșul zilnic de cumpărături, orientându-se spre produse mai ieftine și de calitate inferioară, ceea ce, pe termen lung, poate duce la deteriorarea stării de sănătate și la costuri mai mari pentru sistemul public de sănătate.
Apel către patronate. Trebuie să se gândească și la perspectiva efectele negative ale scăderii consumului
În același mesaj, secretarul general al Guvernului a transmis și un apel către mediul de afaceri. Acesta a afirmat că înțelege îngrijorările patronilor care se tem că nu vor putea susține o majorare a salariului minim, dar i-a invitat să privească și din perspectiva efectelor negative ale scăderii consumului. A subliniat că diminuarea reală a veniturilor populației se reflectă deja în scăderea cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul, care, conform datelor statistice, s-a redus cu 4% în august 2025 comparativ cu aceeași lună din 2024.
În opinia sa, economia a intrat într-un cerc vicios în care puterea de cumpărare scăzută afectează consumul, iar reducerea consumului lovește, la rândul său, în vânzările companiilor. Creșterea salariului minim ar putea fi, a spus el, un stimul necesar pentru a relansa cererea internă și pentru a sprijini reluarea creșterii economice.
Ștefan Radu Oprea a respins totodată ideea că între creșterea salariului minim și productivitate nu ar exista o corelație pozitivă. El a afirmat că datele empirice demonstrează contrariul: productivitatea muncii a crescut în paralel cu majorările succesive ale salariului minim, indicând o relație directă între stimularea veniturilor și performanța economică.
Postarea integrală a oficialului din Guvern
„Miercuri va fi Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social cu tema creșterii salariului minim pe economie.
Așa cum ne-am obișnuit în ultima vreme pare că deciziile sunt luate deja, iar dialogul social nu are consistență. Să nu ne mirăm atunci că escaladează tensiunile sociale.
Am citit în presă pozițiile organizațiilor patronale și ale unor politicieni care au ascultat cu atenție opinia acestora. Dar pe cei plătiți cu salariul minim pe economie cine îi ascultă?
Și aceștia nu sunt puțini 838.429 de lucrători (conform datelor Ministerului Muncii, fără cei din construcții care au un salariu minim pe ramură mai mare). Felul în care aceștia resimt inflația este diferit față de cei cu venituri mari, coșul zilnic pentru cei cu venituri mici sărăcește mult mai tare decât al celorlalți.
Cumpărând produse mai puține și de calitate mai slabă starea de sănătate a acestora se va deteriora mai repede, iar sistemul de sănătate din România va avea cheltuieli mai mari.
Aș mai spune câteva lucruri în favoarea celor care nu se pot apăra pentru că nu au resurse și atunci societatea îi ignoră.
Pentru patronii care se tem că nu vor putea susține creșterea salariului minim îi rog să se gândească și din perspectiva în care scăderea reală a veniturilor va afecta consumul (cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4% în luna august 2025, față de luna august 2024), implicit cifra de afaceri și posibilitatea de a vinde produsele proprii. Acesta este în mod real un cerc vicios care trebuie întrerupt. Creșterea salariului minim pe economie poate fi un astfel de impuls pentru stimularea consumului.
Iar pentru cei îngrijorați că nu este o legătură directă între creșterea salariului minim și productivitate le transmit că sunt datele empirice care arată că productivitatea muncii a crescut odată cu creșterea acestuia.
De aceea, cred că în CNT trebuie să fie discuții clare, cu argumente care să treacă de mituri și prejudecăți. Sunt argumente solide pentru creșterea salariului minim pe economie atât din punct de vedere legal, cât și economice și sociale. Doar să fim deschiși să ascultăm și vocea celor care nu pot fi prezenți în sala de ședințe a Guvernului”, a scris Ștefan Radu Oprea vineri, 24 octombrie, pe pagina sa de Facebook.