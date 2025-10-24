Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a anunțat că miercuri va avea loc Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, cu tema centrală a creșterii salariului minim pe economie. Oficialul a atras atenția că, deși întâlnirile de acest tip ar trebui să fie spații autentice de consultare, în ultima perioadă deciziile par deja stabilite înainte de dialog, fapt care afectează încrederea și alimentează tensiunile sociale.

Acesta a declarat că are impresia că discuțiile din Consiliu sunt pur formale, fără o dezbatere reală între partenerii sociali. În opinia sa, lipsa de substanță a dialogului riscă să ducă la acumularea frustrărilor în rândul lucrătorilor, în special al celor care depind de salariul minim.

Oprea a menționat că a urmărit cu atenție pozițiile exprimate în spațiul public de organizațiile patronale și de anumiți politicieni care le-au preluat argumentele, însă a întrebat retoric cine le ascultă, în realitate, vocea celor plătiți cu salariul minim pe economie. Potrivit datelor Ministerului Muncii, a amintit el, nu mai puțin de 838.429 de persoane sunt remunerate la nivelul minim pe economie, fără a-i include pe lucrătorii din construcții, care beneficiază de un salariu minim pe ramură superior.

Oficialul a insistat că impactul inflației asupra acestor persoane este mult mai dur decât asupra celor cu venituri mari. El a explicat că românii cu salarii mici își reduc semnificativ coșul zilnic de cumpărături, orientându-se spre produse mai ieftine și de calitate inferioară, ceea ce, pe termen lung, poate duce la deteriorarea stării de sănătate și la costuri mai mari pentru sistemul public de sănătate.

În același mesaj, secretarul general al Guvernului a transmis și un apel către mediul de afaceri. Acesta a afirmat că înțelege îngrijorările patronilor care se tem că nu vor putea susține o majorare a salariului minim, dar i-a invitat să privească și din perspectiva efectelor negative ale scăderii consumului. A subliniat că diminuarea reală a veniturilor populației se reflectă deja în scăderea cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul, care, conform datelor statistice, s-a redus cu 4% în august 2025 comparativ cu aceeași lună din 2024.

În opinia sa, economia a intrat într-un cerc vicios în care puterea de cumpărare scăzută afectează consumul, iar reducerea consumului lovește, la rândul său, în vânzările companiilor. Creșterea salariului minim ar putea fi, a spus el, un stimul necesar pentru a relansa cererea internă și pentru a sprijini reluarea creșterii economice.

Ștefan Radu Oprea a respins totodată ideea că între creșterea salariului minim și productivitate nu ar exista o corelație pozitivă. El a afirmat că datele empirice demonstrează contrariul: productivitatea muncii a crescut în paralel cu majorările succesive ale salariului minim, indicând o relație directă între stimularea veniturilor și performanța economică.