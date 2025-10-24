Ministrul Bogdan Ivan a anunțat că va prezenta în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) o analiză detaliată a situației actuale a sectorului energetic românesc. Această prezentare va include o radiografie a infrastructurii existente, posibilele riscuri și scenarii de dezvoltare pe termen mediu și lung.

„România, în acest domeniu extrem de complicat al energiei, pentru a se stabiliza are nevoie de noi capacități de producție. Și, din acest motiv, în proxima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, o să vin cu o radiografie a situației actuale, cu scenariile potențiale pentru următorii 3, 5, 10 ani, cu riscurile aferente, dar și cu soluții. Soluții care, la nivelul CSAT, să mandateze atât Ministerul Energiei, cât și alte ministere de resort – pentru că vorbim inclusiv de Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor, care trebuie să facă lucruri concrete în legislație pentru a putea ca proiectele mari de infrastructură în energie să fie făcute nu stând trei-patru ani să luăm avize de mediu sau de altă natură, ci într-un termen mult mai scurt”, a precizat Ivan, la Bistrița.

Această analiză are scopul de a clarifica factorii care influențează stabilitatea energetică și de a propune pași concreți pentru evitarea problemelor majore de funcționare sau de aprovizionare, inclusiv pentru consumatorii casnici și sectorul industrial.

Ministrul a subliniat că succesul dezvoltării infrastructurii energetice depinde în mare măsură de reformele legislative și administrative. Potrivit acestuia, simplificarea procesului de autorizare și coordonarea eficientă între ministere sunt esențiale pentru realizarea proiectelor în termene rezonabile.

„Sunt lucruri care, făcute cu cap, făcute profesionist acum, vor asigura că peste 3, 5, 7, 10 ani, nu o să mai avem vreodată situații de genul celei cu care ne-am confruntat în această perioadă, și anume situații care pot să ducă România într-o scădere a puterii de cumpărare și a competitivității companiilor”, a explicat Ivan.

Această abordare are ca obiectiv reducerea întârzierilor administrative și eliminarea blocajelor birocratice care pot împiedica implementarea rapidă a proiectelor majore de infrastructură energetică.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să creeze un cadru mai predictibil și mai sigur pentru investiții, atât publice, cât și private, cu beneficii directe pentru stabilitatea energetică a țării.

Bogdan Ivan a prezentat trei direcții principale de dezvoltare care ar putea transforma România într-un exportator net de energie, utilizând fonduri europene disponibile. Acestea includ proiecte pentru capacități de stocare a energiei, noi centrale pe gaz și investiții în sectorul nuclear.

„Pe proiecțiile pe care le-am stabilit și discutat, România ar trebui ca în trei ani să ajungă exportator net de energie, iar prețul plătit de fiecare român să fie sub media Uniunii Europene”, a afirmat ministrul.

Implementarea acestor priorități presupune coordonarea mai multor ministere și instituții, precum și identificarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea proiectelor în termenii stabiliți.

În acest context, Bogdan Ivan a anunțat că va avea luni, la București, o întâlnire cu omologii săi din Europa Centrală și de Est și cu comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen. Discuțiile vor viza mecanismele europene de finanțare a proiectelor energetice și modalitățile de colaborare pentru atingerea obiectivelor comune.