Ilie Bolojan spune că la licitație pentru aceasta nu s-a prezentat nimeni, iar din cauza proiectării defectuoase, România trebuie să finanțeze pierderi de aproximativ 50 de milioane de euro anual. Potrivit premierului, lipsa unor decizii eficiente a dus la situația în care nu există producție continuă în bandă.

Premierul a explicat că, de-a lungul anilor, s-au făcut câteva greșeli majore în domeniul energiei. Deși au fost implementate programe de eficiență energetică pentru cetățeni, sistemul energetic național nu a fost gestionat eficient.

În anumite ore ale zilei, există supraproducție care nu poate fi stocată, iar seara, când producția scade, energia trebuie cumpărată la prețuri mari. Această situație este cauzată de lipsa unei strategii unice și de coordonarea deficitară între ministere, fiecare având propriile programe fără a comunica între ele.

„Pe partea de energie, am făcut câteva greșeli majore în acești ani. Am făcut eficiență energetică în unele case ale oamenilor, acordând vouchere și programe, dar nu am făcut eficient sistemul energetic național. Suntem în situația în care în anumite ore, la prânz, avem supraproducție și nu putem să facem stocare, iar seara, când nu avem producție suficientă cumpărăm la prețuri mari. Asta înseamnă să nu ai strategie, să ai patru ministere, fiecare cu programul lui, să nu ai coordonare, în care nu știe unul de altul. Apoi a fost problema de a face lucruri care nu sună bine. Nu le-am făcut”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3.

Bolojan a detaliat modul în care se stabilește prețul energiei, explicând că acesta se calculează la nivelul prețului maxim din piață, influențat de certificatele de carbon și ineficiențele în zona cărbunelui. Centralele eoliene și nucleare ajung să vândă la prețuri foarte mari din cauza acestui mecanism.

„Prețul energiei se stabilește la nivelului prețului maxim din piață, iar prețul maxim datorită certificatelor de carbon și ineficienției în zona de cărbune, e prețul la cărbune, iar cel din eolian și nuclear vinde la prețuri foarte mari. Am făcut proiecte eronate: am proiectat la Craiova o centrală de peste 200 megawați deși nu e nevoie de o asemenea centrală. La licitație nu s-a prezentat nimeni, din cauza proiectării defectuoase. În tot timpul ăsta, trebuie să finanțăm pierderi de 50 de milioane de euro pe an ale acelei centrale”, a mai spus premierul.

Premierul a subliniat că există două opțiuni legislative: să se facă legi care sună bine, dar care nu au aplicabilitate practică, sau să se adopte legi eficiente, astfel încât centralele aflate în diferite stadii să poată fi terminate, inclusiv în contextul unor sentințe judecătorești care au obligat oprirea lucrărilor.

„Nefăcând ce trebuie nu avem producție în bandă. Ai 2-3 posibilități: să faci legi care sună bine dar care n-au aplicatibilitate practică sau să faci o lege cu aplicatibilitate, astfel încât centralele care sunt în diferite stadii să poată fi terminate, pentru că sunt sentințe judecătorești care te-au obligat să oprești lucrările, dar asta nu sunt ușor de rezolvat. Zona de energie e strategică și securitatea noastră energetică e vitală. Dacă suntem serioși și tratăm aceste probleme cu seriozitate, ar trebui ca anul viitor la jumătatea anului, ar trebui să vedem două grupuri importanete pe gaz – unul privat și unul al Romgaz – funcționale”, a completat el.

Premierul estimează că până la jumătatea anului viitor, două grupuri importante pe gaz, unul privat și unul al Romgaz, ar trebui să fie funcționale. Bolojan a menționat că Romgaz s-a mișcat cel mai bine dintre toate societățile din domeniul energiei, reușind să ducă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră împreună cu OMV.