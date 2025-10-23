Potrivit explicațiilor oferite de Bogdan Ivan, situația actuală este cauzată de lipsa investițiilor în interconectarea energetică dintre statele din Europa Centrală și de Est. În ultimii zece ani nu au fost realizate investiții între Austria și Ungaria, respectiv Austria și Slovacia, fapt care a afectat accesul României, Ungariei, Serbiei, Bulgariei și Greciei la piața comună a energiei.

În aceste condiții, spune el, românii ajung să plătească cea mai scumpă energie raportat la puterea de cumpărare și la veniturile medii. Totodată, ministrul a subliniat că soluția pe termen mediu și lung constă în dezvoltarea unor noi capacități de producție, menite să acopere deficitul de energie importată și să reducă costurile de producție interne.

În același timp, ministrul a precizat că este necesară o reevaluare a regulilor privind formarea vârfurilor de preț și a fluctuațiilor din anumite intervale orare, pentru a evita distorsiunile de pe piață.

„Este o realitate pe care o vedem cu toţii. În momentul de faţă, ţările din Europa Centrală şi de Est, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Grecia sunt văduvite de piaţa comună a energiei în contextul în care investiţii în interconectare între Austria şi Ungaria şi Austria şi Slovacia nu au fost făcute în ultimii zece ani, iar astăzi românii plătesc, raportat la puterea de cumpărare şi la venituri, cea mai scumpă energie din toată Uniunea Europeană. Ca să depăşim acest element, singura soluţie pe termen mediu şi lung este noi capacităţi de producţie pentru a acoperi deficitul pe care îl importăm astăzi şi să scădem pe cât mai mult posibil costurile de producţie, să vorbim despre alte reguli atunci când vorbim despre modul în care se formează acele spike-uri şi vârfuri de preţ pe anumite intervale orare”, a declarat Bogdan Ivan într-o conferință de presă.

Oficialul a anunțat că urmează să fie prezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) un memorandum privind situația ecosistemului energetic național. Acest document va stabili direcții și responsabilități clare pentru ministerele de resort și pentru Agenția de Reglementare în Energie, care vor elabora proiecte de lege aliniate bunelor practici din statele occidentale.

Scopul acestor măsuri este reducerea costurilor, inclusiv în perioada de echilibrare, unde aproximativ 22% din energia electrică activă generează aproape jumătate din costul total al energiei electrice din România.

„Şi în acelaşi timp să ajungem cu acel memorandum cu situaţia de fapt a ecosistemului energetic naţional în CSAT şi am garanţia că în proxima şedinţă vom avea acel memorandum care, după asta, va trasa sarcini foarte clare ministerelor de resort, precum şi Agenţiei de Reglementare în Energie pentru a propune proiecte de legi actualizate la bunele practici din ţările occidentale prin care să scădem, de exemplu preţul inclusiv pe perioada de echilibrare, care astăzi aproximativ 22% din energia electrică activă costă aproape 50% din totalul costului energiei electrice din România”, a mai spus ministrul.

Ministrul a reamintit că doar 52% din prețul final plătit de consumatori reprezintă energia electrică activă, restul fiind format din taxe, tarife de transport, distribuție, furnizare și costuri pentru certificate verzi.

În acest context, Bogdan Ivan a afirmat că Ministerul Energiei are o strategie clară de reducere a prețului pe kWh. Obiectivul este scăderea prețului mediu de la 1,55 lei, nivel înregistrat la începutul mandatului său, la o valoare cât mai apropiată de un leu.