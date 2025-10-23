Bogdan Ivan a explicat că schimbările legislative vor fi analizate abia după ce va fi primit raportul complet al anchetei. Acesta va fi întocmit de procurori, ANRE, specialiști în energie și reprezentanți ai Ministerului de Interne.

El a spus că, în calitate de ministru și parlamentar, este pregătit să propună modificări urgente dacă vor fi descoperite deficiențe în legislația actuală. Ministrul a precizat că scopul este stabilirea unor reguli clare pentru toate companiile care operează rețelele de gaze și energie electrică, astfel încât siguranța cetățenilor să nu mai depindă de erori umane.

„Iau în calcul, la modul foarte serios, ca și membru al Parlamentului și ca și ministru al Energiei, după ce vom avea raportul final făcut de către procurori, de către experți în energie, de către ANRE, de către reprezentanții pompierilor, Ministerul de Interne, ISU, și așa mai departe, dacă se constată că sunt lacune în proceduri legale, voi iniția de urgență un demers prin care să completăm legislația, pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple și pentru ca toate aceste companii care operează sistemul de gaze naturale și energie electrică să știe că au obligații foarte clare, pe care trebuie să le respecte și, în cazul în care nu le respectă, vor avea niște penalizări uriașe și vor putea mai departe să-și desfășoare activitatea doar dacă respectă la virgulă procedurile care pun în siguranță oamenii. Nu e normal ca oameni nevinovați să-și piardă viața din cauza unor astfel de erori umane”, a declarat ministrul la Digi24.

Ivan a adăugat că raportul va trebui să stabilească exact cine a fost responsabil, ce măsuri nu au fost respectate și ce modificări trebuie introduse pentru a preveni alte tragedii similare.

„Acel raport va fi extrem de clar și va stabili cu certitudine cine ce trebuia să facă, când și cum, dacă a făcut sau dacă nu a făcut și dacă trebuie să actualizăm legislația și procedurile ANRE, pentru a verifica aceste companii și modul în care ele verifică rețelele. (…) Am nevoie de informație integrată, finală și atunci vom ști foarte clar unde trebuie să intervenim – chirurgical, pentru că nu schimbăm legislația în România doar pe baza unei formații parțiale”, a subliniat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a semnalat și o problemă structurală – mai mult de 60% din rețelele electrice din România au o vechime de peste 65 de ani. El a propus ca operatorii de rețea să efectueze verificări periodice, similare celor realizate la instalațiile de gaze din locuințe, pentru a se asigura că infrastructura este sigură.

Ivan a explicat că sistemele ar trebui auditate la intervale regulate, iar companiile responsabile trebuie să poată demonstra că rețelele funcționează în condiții de siguranță. Dacă se va constata că legislația actuală este prea permisivă, aceasta va fi înăsprită.

„E o realitate. Toate aceste lucruri trebuie într-o formă auditate. Împreună cu toate companiile care operează rețelele de electricitate și de gaze să se verifice o dată la ceva timp, așa cum este în cazul companiilor care verifică emanațiile gaze din fiecare locuință – pentru că la fiecare dintre noi, o dată la doi ani, există acea verificare periodică în care vine reprezentantul companiei, verifică toate sediile de gaze și constată că sunt în regulă, primește acel aviz că pot să funcționez încă doi ani, că totul este în regulă și plătești o factură pe tema asta. Ar trebui să facă același lucru și pe rețelele mari pentru a ne asigura, la fel ca în acest caz, că o avarie care are loc în subsolul blocului este prevenită”, a mai spus oficialul.

Ministrul a subliniat că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este singura instituție care are competența legală de a emite autorizații, licențe și de a controla operatorii economici.

El a menționat că, deși piața este una liberă, firmele din domeniu au obligația de a respecta legislația și de a garanta siguranța cetățenilor. Companiile, a spus el, percep tarife considerabile pentru serviciile prestate, motiv pentru care trebuie să-și asume responsabilități proporționale.

Bogdan Ivan a conchis că modificările vor urmări eliminarea oricărei ambiguități din lege, astfel încât nicio companie să nu se mai poată sustrage de la obligațiile de siguranță impuse de stat.