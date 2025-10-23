După explozia din Sectorul 5 al Capitalei, în zona Rahova, pe rețelele sociale au circulat imagini cu afișe lipite în scările unor blocuri, prin care locatarii erau sfătuiți să nu contacteze Distrigaz Sud Rețele în caz de întreruperi ale alimentării cu gaze, pe motiv că ar exista costuri mari pentru repunerea în funcțiune. Reprezentanții companiei au transmis un punct de vedere clar, afirmând că aceste informații sunt eronate.

„În cazul în care Distrigaz Sud Rețele întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, repunerea în funcțiune a clienților nu se taxează”, au precizat reprezentanții operatorului într-un răspuns transmis la solicitarea Agerpres.

Potrivit acestora, doar operatorii economici autorizați de ANRE, care intervin la cererea directă a clienților, pot avea tarife stabilite liber pe piață, în baza contractelor individuale.

Compania a mai subliniat că singurele situații în care percepe tarife sunt acelea în care sistarea este solicitată de furnizor, ca urmare a neplății facturilor de gaze, sau atunci când clientul cere expres întreruperea alimentării pentru a realiza modificări în locuință, cum ar fi ridicarea contorului.

„Operatorii economici autorizaţi ANRE, care prestează lucrări pentru clienţii finali în baza contractelor directe cu aceştia, au tarifele stabilite în piaţa liberă. Singurele servicii conexe pentru care Distrigaz Sud Reţele percepe tarif sunt sistările de gaze solicitate de furnizor ca urmare a neplăţii facturilor de gaze sau sistările la cererea expresă a clientului, atunci când acesta doreşte să-şi facă modificări în locuinţă şi doreşte ridicarea contorului”, au spus aceștia.

În toate celelalte cazuri, atunci când alimentarea este întreruptă din motive tehnice de siguranță, repunerea în funcțiune se face fără costuri pentru client.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au explicat că, în momentul în care locatarii unui imobil sesizează miros de gaz sau scurgeri, legislația obligă distribuitorul să intervină imediat pentru a preveni riscurile de explozie. În astfel de cazuri, compania oprește alimentarea cu gaze naturale până când instalația este verificată și se confirmă că funcționează în siguranță.

După intervenție, clientul este informat că trebuie să apeleze la un operator economic autorizat ANRE, care va efectua verificările și remedierea defecțiunilor. După finalizarea lucrărilor, operatorul trimite către Distrigaz documentele care confirmă conformitatea tehnică a instalației.

„În baza acestor documente justificative se poate relua alimentarea cu gaze, numai de către operatorul de distribuție, în condiții de siguranță”, a explicat compania.

Procedura este reglementată strict, pentru a preveni riscurile asociate manipulării neautorizate a echipamentelor de gaz.

Distrigaz a mai precizat că rolul său este unul de siguranță publică, nu comercial. Intervențiile de urgență nu sunt servicii opționale, ci obligații stabilite de lege, tocmai pentru a proteja consumatorii și vecinii din clădirile unde pot apărea scurgeri de gaze.

În ceea ce privește incidentul din Rahova, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au anunțat că ancheta este în curs de desfășurare și că nu pot oferi detalii suplimentare care ar putea influența rezultatele investigației.

„Distrigaz Sud Rețele colaborează îndeaproape cu organele de anchetă, cărora le pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, au declarat reprezentanții companiei.

Explozia a avut loc vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 20. Incidentul a atras atenția autorităților asupra modului în care sunt efectuate verificările tehnice ale instalațiilor de gaze în clădirile rezidențiale.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica modul în care operatorul a acționat înainte și după explozie, dar și pentru a evalua respectarea procedurilor legale.

Controlul vizează și firmele care au asigurat verificarea echipamentelor de consum din blocul afectat. Autoritățile încearcă să stabilească dacă toate etapele de verificare și mentenanță au fost îndeplinite conform reglementărilor în vigoare.

După tragedia din Rahova, în mai multe blocuri din Capitală au apărut afișe prin care locatarii erau sfătuiți să evite contactarea distribuitorului de gaze în caz de întreruperi, fiind avertizați asupra unor presupuse costuri suplimentare.

Distrigaz Sud Rețele a infirmat aceste informații, explicând că, dimpotrivă, legislația impune ca, în cazul suspiciunii de scurgeri de gaze, distribuitorul să fie anunțat imediat.

Echipele companiei sunt cele care pot măsura concentrația de gaz, pot decide oprirea temporară a alimentării și, ulterior, pot dispune reluarea acesteia, numai după ce instalația este declarată sigură. Operatorul nu are însă dreptul să recomande firme pentru reparații, această decizie revenind exclusiv proprietarului.

Reglementările actuale mai prevăd că instalațiile de gaze trebuie verificate periodic: detectoarele de gaze la fiecare doi ani, iar instalațiile în ansamblu o dată la zece ani. Aceste revizii sunt esențiale pentru prevenirea incidentelor, fiind responsabilitatea directă a proprietarilor.