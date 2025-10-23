Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a oferit miercuri seară, la Digi 24, o serie de clarificări privind explozia devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova. El a explicat de ce deflagrația nu a fost urmată de un incendiu și a cerut opiniei publice să evite speculațiile până la publicarea concluziilor oficiale ale anchetei.

Raed Arafat a explicat că există numeroase situații în care se produc explozii de gaz fără ca acestea să fie urmate de incendii. El a precizat că, potrivit rapoartelor tehnice pe care le primește constant de la echipele operative, există frecvent cazuri de deflagrații cauzate de butelii sau de acumulări de gaz într-un apartament fără ca flăcările să se extindă.

Acesta a adăugat că, în momentul exploziei, se formează o minge de foc care provoacă arsuri persoanelor aflate în apropiere, dar acest fenomen nu înseamnă că focul continuă să ardă și să necesite intervenția echipajelor de stingere. Potrivit lui Arafat, în cazul exploziei din Rahova, nu a fost necesară o operațiune amplă de stingere, iar informațiile de până acum arată că focul nu s-a propagat în apartament.

„Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu. Noi avem, rapoartele noastre toate au… explozie de butelie de gaz, explozie de gaz într-o într-un apartament, fără incendiu, deci e posibil să fie fără incendiu. Cel puțin, este un lucru care se întâmplă des, să fie o explozie fără incendiu. La momentul deflagrației, posibil că a fost, bineînțeles, o minge de foc, acolo a fost ceva. Din cauza asta apar arșii, apar pacienții arși, dar incendiul înseamnă ca focul să continue să ardă în apartament, să necesită stingere. Asta n-a necesitat să stingă, cel puțin n-am informații că au trebuit să stingă acolo sau să fie o operațiune de stingere, dar asta trebuie discutat cu cei care au sosit primii. Deci, orice explozie poate să producă arși în timpul exploziei, automat, dacă ar fi prins explozia respectivă, dar nu înseamnă că este urmată de un incendiu care necesită operațiune de stingere, deci asta este cel puțin din toate rapoartele pe care le primim din două”, a explicat Raed Arafat la Digi24.

Oficialul DSU a declarat că explozia nu a fost produsă de o butelie, așa cum se întâmplă de obicei în cazurile similare, ci de o acumulare masivă de gaze. El a precizat că, potrivit colegilor de la ISU, deflagrația a fost neobișnuit de puternică din cauza cantității mari de gaz acumulat în timp, ceea ce explică amploarea distrugerilor.

Arafat a menționat că majoritatea exploziilor produse de butelii rămân limitate la un singur apartament, în timp ce acest incident a avut consecințe mai extinse din cauza acumulării prelungite de gaz.

„Cantitatea acumulată de gaz, cel mai probabil, era foarte mare. Și atunci a dus la ceea ce am văzut cu toții. Nu e explozie de butelie. Colegii văd explozii de butelie, improvizații, unde, de regulă, de multe ori rămâne limitată la apartament. Aici a fost o chestiune unde s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade. Din nou revin. A fost sau nu sigilat, care a fost situația, asta trebuie stabilit de către anchetatori și venit și spus. Sunt convinsă că ei încă anchetează și încă discută. Și de aici revin: că speculațiile care apar sunt pure speculații, până o să apară concluziile finale”, a precizat șeful DSU.

În ceea ce privește ipotezele vehiculate în spațiul public despre posibila cauză a acumulării de gaze, șeful DSU a subliniat că doar ancheta oficială va putea stabili cu exactitate dacă a existat sau nu o problemă legată de sigilarea instalației. El a precizat că investigațiile sunt încă în desfășurare și a insistat asupra necesității de a evita speculațiile și teoriile nefondate, până la finalizarea anchetei.

Raed Arafat a atras atenția că în ultimele zile au circulat numeroase informații false, potrivit cărora explozia ar fi fost provocată de o cantitate de explozibil introdusă intenționat în bloc. El a afirmat că aceste zvonuri nu au nicio bază reală și că scopul lor este diminuarea încrederii populației în autorități.

Arafat a explicat că pompierii care au intervenit la fața locului nu au luat niciun moment în calcul varianta folosirii unui alt material exploziv, toți specialiștii fiind de acord că deflagrația s-a produs din cauza gazului acumulat.

Acesta a afirmat că astfel de teorii conspiraționiste sunt „bazaconii” care, odată răspândite, pot fi crezute de o parte din populație, chiar și atunci când rezultatele anchetei oficiale le vor contrazice. În opinia sa, aceste campanii de dezinformare pot proveni atât din interiorul țării, cât și din exterior, având ca obiectiv destabilizarea și subminarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.