MAI avertizează asupra unui clip deep fake care folosește imaginea lui Raed Arafat pentru promovarea unor false „tratamente minune”
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment public privind răspândirea unui clip viral de tip deep fake, în care este folosită în mod fraudulos imaginea secretarului de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.
Potrivit MAI, materialul video încearcă să inducă în eroare publicul prin prezentarea unei povești false despre o presupusă vindecare personală de diabet, atribuită unei așa-zise descoperiri revoluționare.
Instituția precizează că în clip sunt promovate afirmații complet neadevărate, inclusiv referiri la experiențe medicale care nu au legătură cu specializarea reală a lui Raed Arafat.
MAI subliniază că acesta este medic anestezist și de terapie intensivă, nu specialist în medicină legală sau anatomie patologică, iar informațiile prezentate în material sunt fabricate.
La finalul clipului, utilizatorii sunt îndemnați să completeze un formular cu date personale pentru a achiziționa un presupus produs „minune”, contra cost. Autoritățile atrag atenția că aceasta reprezintă o tentativă clară de fraudă online, realizată prin manipulare digitală și exploatarea încrederii publice.
Cum recunoști astfel de videoclipuri false pe internet
MAI oferă și recomandări pentru identificarea clipurilor deep fake, precum verificarea sursei, analiza atentă a detaliilor vizuale și prudența față de solicitările de bani sau date personale.
Totodată, instituția îi îndeamnă pe cetățeni să nu ia decizii medicale pe baza conținutului viral din mediul online și să urmeze exclusiv tratamentele prescrise de medicii specialiști.
Autoritățile încurajează raportarea clipurilor suspecte pe platformele de social media, pentru a limita răspândirea dezinformării și a preveni alte tentative de înșelăciune.
Postarea MAI de luni, 29 fecembrie
„Atenție la clipurile virale cu „descoperiri miraculoase” 🚨
În ultima perioadă circulă un clip deep fake în care Dr. Raed Arafat , secretar de stat în MAI și șef al DSU, apare prezentându-și cazul personal, susținând că ar fi fost bolnav de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluționare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge și a pancreasului”.
Clipul mai include și afirmații despre autopsiile pe care le-ar fi efectuat, de unde ar fi văzut probleme cauzate de diabet. Atenție: specialitatea sa este anestezie și terapie intensivă, nu medicină legală sau anatomie patologică.
La final, clipul încearcă să convingă audiența să completeze un tabel cu datele personale pentru a cumpăra un presupus produs „minune” contra cost.
Aceasta este o tentativă de fraudă și un deep fake grosolan.
Cum să identifici un deep fake:
1.Verifică sursa: clipul vine de la o publicație oficială sau doar de pe conturi dubioase?
2.Uită-te la detalii vizuale: fețe sau mișcări nenaturale, sunet sau sincronizare a buzelor ciudată.
3.Atenție la cereri de date personale sau bani: acestea sunt semn clar de fraudă.
Recomandări:
1.Nu oferi niciodată datele personale online pentru produse „minune”.
2.Nu lua decizii medicale bazate pe clipuri virale sau pe „experiențe personale” prezentate în online.
3.Pentru diabet și alte afecțiuni, urmează tratamentul prescris de medicul specialist.
4.Raportează clipuri suspecte pe platformele de social media pentru a preveni răspândirea lor.
‼️Nu da date personale și nu înlocui tratamentele prescrise de medic cu clipuri virale. Sănătatea nu se vindecă cu miracole online‼️”, este mesajul de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.