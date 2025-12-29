Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment public privind răspândirea unui clip viral de tip deep fake, în care este folosită în mod fraudulos imaginea secretarului de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Potrivit MAI, materialul video încearcă să inducă în eroare publicul prin prezentarea unei povești false despre o presupusă vindecare personală de diabet, atribuită unei așa-zise descoperiri revoluționare.

Instituția precizează că în clip sunt promovate afirmații complet neadevărate, inclusiv referiri la experiențe medicale care nu au legătură cu specializarea reală a lui Raed Arafat.

MAI subliniază că acesta este medic anestezist și de terapie intensivă, nu specialist în medicină legală sau anatomie patologică, iar informațiile prezentate în material sunt fabricate.

La finalul clipului, utilizatorii sunt îndemnați să completeze un formular cu date personale pentru a achiziționa un presupus produs „minune”, contra cost. Autoritățile atrag atenția că aceasta reprezintă o tentativă clară de fraudă online, realizată prin manipulare digitală și exploatarea încrederii publice.

MAI oferă și recomandări pentru identificarea clipurilor deep fake, precum verificarea sursei, analiza atentă a detaliilor vizuale și prudența față de solicitările de bani sau date personale.

Totodată, instituția îi îndeamnă pe cetățeni să nu ia decizii medicale pe baza conținutului viral din mediul online și să urmeze exclusiv tratamentele prescrise de medicii specialiști.

Autoritățile încurajează raportarea clipurilor suspecte pe platformele de social media, pentru a limita răspândirea dezinformării și a preveni alte tentative de înșelăciune.