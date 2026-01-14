Raed Arafat a oferit exemplul Elveției, care a apelat la Mecanismul European de Protecție Civilă după incendiul de la clubul din stațiunea Crans-Montana, fiind depășită de numărul de victime arse și de posibilitățile de transfer ale spitalelor locale. România a sprijinit atunci țara elvețiană prin transferul victimelor pe cale aeriană, demonstrând rolul activ al țării noastre în cadrul mecanismului.

Arafat a subliniat că mecanismul funcționează pe principiul solidarității europene și a dat exemplul celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, când România a primit sprijin de la 14 state, inclusiv Germania, care a trimis un avion militar pentru transferul pacienților în alte țări. De asemenea, România a trimis pacienți în străinătate, activând mecanismul pentru acordarea de sprijin în situații critice.

„Când este un dezastru undeva, ţara respectivă poate să solicite sprijin. Elveţia când a avut această tragedie (n.red. incendiul de la clubul din staţiunea Crans-Montana), a solicitat sprijinul de la Mecanismul European de Protecţie Civilă, fiind depăşită că număr de locuri pentru arşi, fiind depăşită şi ca posibilităţi de transfer, lucru care noi când am avut Colectiv nu am avut posibilitatea. Acest mecanism s-a creat după Colectiv şi s-au creat inclusiv prin implicarea României şi experienţa României la Colectiv, care a jucat un rol în crearea noilor proceduri la nivelul Mecanismului European de Protecţie Civilă”, a declarat Raed Arafat la Medika Tv.

Șeful DSU a menționat că România este considerată un furnizor net de protecție civilă la nivel european, fiind unul dintre cei mai activi membri ai mecanismului. Această poziție se datorează implicării constante a Guvernului, Președinției, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării, care oferă sprijin rapid ori de câte ori este nevoie.

„Am pus la dispoziţie avionul încă din prima zi, seara, a ajuns avionul şi a început să lucreze, iar acest mecanism este un mecanism, în final, de solidaritate europeană şi nu numai, ci pot să vă spun că la COVID în valul patru unde am avut o situaţie foarte gravă în România, cu presiune foarte mare asupra sistemului sanitar şi asupra secţiilor de terapie intensivă şi de urgenţă, noi am trimis pacienţi în alte ţări şi am activat mecanismul pentru acordare de sprijin către România. 14 ţări ne-au acordat sprijin atunci. Germania a preluat pacienţi, a trimis un avion militar care a transportat de două ori câte şase pacienţi, după care am trimis noi încă şase pacienţi cu un avion din România”, a mai spus Arafat.

În încheiere, acesta a subliniat că „România este una dintre ţările care sunt considerate furnizor net de protecţie civilă la nivel european”.

De asemenea, Raed Arafat a spus și că Bucureștiul are experiență vastă în transferul pe cale aeriană al pacienților în stare critică, inclusiv pacienți arși și nou-născuți cu probleme grave de sănătate. Colaborarea strânsă dintre personalul medical de urgență și Ministerul Apărării permite operarea eficientă a avioanelor Spartan pentru transportul medical de urgență.

SMURD, la nivel național și în București, dispune de medici și asistenți specializați în acordarea asistenței de urgență pe parcursul transferurilor aeriene, fie cu elicopterul, fie cu avionul. Experiența acumulată în ani de activitate include transportul aerian al nou-născuților și al pacienților critici, domeniu în care nu este suficient să fii doar medic de urgență.

Echipele sunt formate din personal de la Unitățile de Primiri Urgențe din București și Floreasca, pregătit să intervină zilnic în situații de urgență complexă. Capacitatea lor permite gestionarea sigură și rapidă a transporturilor medicale complicate, atât în țară, cât și în misiuni internaționale.

„SMURD Bucureşti şi SMURD în general are la nivel naţional medici şi asistenţi care sunt pregătiţi să acorde asistenţa de urgenţă în timpul unor transferuri aviatice, fie pe elicopter, fie pe avion. Bucureştiul este cu experienţa vastă din punct de vedere al transferului cu avion şi mai ales al colaborării cu Ministerul Apărării şi folosirii avioanelor Spartan la nivelul Ministerului Apărării, unde echipele sunt mixte între Ministerul Apărării şi colegii de la SMURD Bucureşti. Echipele sunt formate din colegi, în mod deosebit de la UPU Bucureşti, de la UPU Floreasca, sunt medici care de regulă zboară pe elicopter şi pe avioanele SMURD-ului şi sunt disponibili, cu experienţă foarte mare în acest domeniu. Deci este un lucru extrem de important să fie înţeles că oamenii care pleacă sunt cu experienţă construită pe parcursul anilor şi sunt cu experienţă care nu prea au toţi care lucrează în domeniul medicinii de urgenţă. Nu e suficient să fii medic de urgenţă sau medic undeva într-un serviciu de urgenţă ca să poţi să asiguri şi partea de transfer aerian şi transfer aerian nou-născuţi şi transport specializat pe cazuri critice. Iar colegii care fac acest lucru sunt colegi pregătiţi care lucrează în fiecare zi, fiecare săptămână în acest domeniu”, a mai spus Arafat.

Raed Arafat explică că încă din prima zi a anului specialiștii români au fost disponibili pentru transferul pacienților români cu arsuri la clinici din străinătate și pentru sprijinirea Elveției după incendiul de la Crans-Montana. Zece medici și asistenți, însoțiți de un ofițer de legătură de la DSU, au colaborat cu echipele de piloți și tehnicieni ai Ministerului Apărării, care au asigurat suport complet pe durata transportului.