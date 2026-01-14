Primarul general al municipiului București, Ciprian Ciucu, a anunțat că în următoarele două luni intenționează să înainteze o propunere pentru o nouă lege a Capitalei sau pentru o formulă fiscală clară și predictibilă pentru oraș. Edilul nu exclude varianta ca o parte din impozitele colectate de primăriile de sector să fie direcționate către administrația municipală centrală.

”Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vin la sectoare ca impozite, să ajungă şi la PMB. De ce? Pentru că suntem schizoizi: PMB-ul, primarul general trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că aşa este legea, nu poţi să ai un impozit în Sectorul 6 şi altul în Sectorul 4, avem aceleaşi impozite peste tot, suntem în acelaşi oraş, dar primarul general nu are nicio motivaţie şi Consiliul General să crească taxe, impozite, să optimizeze sau să scadă acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum se duc la sectoare. Adică unii încasează şi îi folosesc, iar alţii vin cu politica fiscală. Plus că politica fiscală a Primăriei Capitalei este foarte, foarte limitată de marjele pe care le decide Guvernul, inclusiv pe automobile şi aşa mai departe”, a afirmat Ciprian Ciucu, miercuri seară, la Digi 24.

Primarul a subliniat că va purta discuții cu edilii de sector pentru a identifica o soluție agreată de toate părțile, iar propunerea sa va fi elaborată împreună cu specialiști în domeniu.

În ceea ce privește nivelul actual al impozitelor locale, Ciprian Ciucu a declarat că pentru persoane cu venituri mari, inclusiv pentru sine, acestea nu reprezintă o povară, însă pentru alți locuitori pot fi resimțite mai puternic.

”Eu stau într-un apartament de trei camere, cred că impozitul pentru mine, personal, că am un salariu bun, că sunt primar, nu-i o problemă, dar sunt oameni pentru care se simte. Important este ce faci cu aceşti bani”.

De asemenea, primarul a amintit că unele măsuri fiscale controversate, implementate la nivel guvernamental de Ilie Bolojan, au avut ca scop echilibrarea bugetelor locale și, deși nu au fost populare, au fost considerate necesare pentru funcționarea administrațiilor locale.

”Ilie Bolojan a asumat-o la nivelul guvernamental tocmai ca să îşi ia el înjurăturile, să facă ceea ce este corect şi nu este popular, pentru că ştia că primarii nu o vor face niciodată. Da, daţi vina pe mine, a şi zis-o, la Asociaţia Municipiilor. Nu e o măsură populară, dar era o măsură necesară, pentru a echilibra bugetul”, a mai spus Ciucu.

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a explicat că administrația municipală nu colectează taxe și impozite locale, fiind complet dependentă de fondurile alocate de Guvern. În acest context, edilul a precizat că, până la aprobarea bugetului pe anul în curs, Primăria a funcționat pe baza a 1/12 din suma anuală, ceea ce a însemnat doar 317 milioane de lei, deja cheltuite, în mare parte pentru plata salariilor.

”Cert este că în acest an, aşa este legea, până îţi votezi bugetul, ai 1/12, adică 12 luni are anul, iei 1/12 şi am primit doar 317 milioane care s-au dus deja, nu mai există banii aceia, în conturi. Au plecat şi la salarii. Adică banii, mai sunt 20 de milioane şi am zis că sunt politicieni care au conturi sau pe la cearşaf mai mult de 20 de milioane. Şi unii au interpretat că eu mă plâng”, a declarat, miercuri seară, la Digi 24, Ciprian Ciucu.

Edilul a adăugat că, pentru a preveni o situație financiară dificilă, Primăria Capitalei trebuie să primească mai mulți bani din cote și că intenționează să majoreze veniturile și să reducă cheltuielile. Ciucu s-a arătat optimist că va putea tăia peste 10% din cheltuielile actuale ale administrației, insistând că reformele vor fi continue, având în vedere că instituția nu a trecut printr-o restructurare administrativă semnificativă în ultimii ani.