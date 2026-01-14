Ciprian Ciucu a declarat că lipsa căldurii și a apei calde din Capitală este provocată de o avarie la CET Sud. El a precizat că această avarie durează deja de mai bine de o săptămână. În acest context, mii de bucureșteni au rămas fără agent termic în plină perioadă cu temperaturi scăzute, iar situația este descrisă ca fiind instabilă.

„Această avarie are deja mai bine de o săptămână”, a declarat Ciucu.

Primarul a explicat că CET Sud aparține Ministerului Energiei și ELCEN, iar intervenția pentru remediere și gestionarea avariei ține de aceste structuri. Totodată, el a subliniat că autoritățile încearcă să gestioneze criza cu resursele existente, însă nu există o soluție rapidă care să readucă sistemul la normal.

Edilul a amintit că, în alți ani, în perioade de ger, exista o soluție temporară folosită pentru suplimentarea agentului termic. Aceasta presupunea punerea în funcțiune a unui șir de pompe de la CET Sud.

În acest an, primarul spune că Termoenergetica a solicitat activarea acestui sistem, însă Elcen ar fi refuzat din motive tehnice. Ciucu a explicat că pornirea acelui CAF, adică a cazanului de apă fierbinte, ar putea pune în pericol instalația și ar putea duce la o oprire pe o avarie mult mai largă în București.

„Din păcate, dacă ar da drumul la acel CAF – cazan de apă fierbinte – ar pune în pericol toată instalația și s-ar putea opri pe o avarie mult mai largă în București”, a explicat Ciucu.

Întrebat de ce nu se activează acest cazan, primarul a afirmat că pentru prima dată s-a luat decizia, la nivelul experților, că riscul este prea mare. El a mai spus că, din cauza perioadei în care se aduce foarte multă apă de adaos, o apă dură, instalațiile ar putea fi afectate, existând inclusiv riscul unor explozii și al unor accidente de muncă.

„S-a explicat că, din cauza perioadei în care se aduce foarte multă apă de adaos, o apă foarte dură, care afectează instalațiile cazan, pot exploda. Și pot apărea inclusiv accidente de muncă”, a declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu a spus că problema nu este una apărută recent, ci are cauze structurale, vechi de zeci de ani. El a declarat că infrastructura este foarte veche, din anii ’40, ’50 și ’60, iar investițiile majore nu s-ar mai fi făcut din perioada comunistă.

„Infrastructura este foarte veche, din anii ’40, ’50, ’60. Nu s-au mai făcut investiții majore din perioada comunistă”, a declarat edilul, miercuri seară, 14 ianuarie, invitat într-o emisiune la Digi24.

În acest context, primarul a explicat că se încearcă suplimentarea agentului termic prin aportul venit din CET Vest, însă situația rămâne instabilă. Întrebat câte dintre clădirile afectate primesc apă călâie și câte nu au deloc, Ciucu a spus că nu cunoaște o situație clară și nu poate oferi un răspuns exact.

Primarul Capitalei a precizat că a cerut ca, săptămânal, Termoenergetica să se coordoneze cu ELCEN pentru reglaje în sistem. Totuși, el a spus că nu există în acest moment un termen clar pentru rezolvarea completă a avariilor.

Ciucu a afirmat că nu există un răspuns concret privind momentul în care problema se va rezolva și a descris situația ca pe o criză permanentă în care sunt implicate mai multe instituții. El a spus că problemele s-au acumulat și că vor trebui rezolvate treptat, într-un sistem care nu a fost modernizat la timp.

Primarul a mai menționat că Bucureștiul este printre puținele mari orașe din țară care nu și-au modernizat sistemul centralizat de termoficare, o situație similară fiind menționată și la Craiova.

„Nu există un răspuns concret pentru când se va rezolva problema. (…) Trăim într-o criză permanentă a mai multor instituții. S-au acumulat aceste probleme și va trebui să le rezolvăm”, a spus Ciucu.

Întrebat dacă actualul președinte al României, Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, este vinovat pentru situația de acum, Ciprian Ciucu a răspuns că acesta nu este omnipotent și că a făcut cât a putut. El a subliniat că problemele sunt mult mai vechi și nu pot fi puse pe seama unei singure persoane.

„Nici el nu este omnipotent. A făcut cât a putut să facă”, a declarat Ciucu.

În același context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că problemele de termoficare din București nu pot fi rezolvate rapid. El a vorbit despre o soluție temporară bazată pe sisteme mobile, care ar urma să funcționeze în 3-4 ani. Până atunci, autoritățile admit că sunt nevoite să lucreze cu infrastructura existentă.