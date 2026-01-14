Parchetul General a confirmat existența unui val de sesizări depuse de persoane care reclamă posibile nereguli în sistemul de justiție, potrivit G4Media. Procurorii au transmis că, în acest moment, aceste plângeri sunt în curs de verificare.

Sesizările au fost depuse la instituția care a preluat atribuțiile fostei Secții de Investigare a Magistraților și a Infracțiunilor din Justiție, structură cunoscută în spațiul public ca Secția specială. În acest context, verificările sunt desfășurate la nivelul Parchetului General, care se ocupă acum de aceste responsabilități.

Amintim că, în spațiul public a reapărut intens tema funcționării instanțelor, după documentarul Recorder. Materialul a prezentat un mecanism de schimbare a completelor de judecată de la marile instanțe.

Conform informațiilor prezentate, acest mecanism ar fi dus la prescrierea faptelor în dosare mari de corupție. Documentarul a revoltat o parte a populației, pe fondul acuzațiilor legate de modul în care anumite cauze importante au ajuns să nu mai poată fi soluționate din cauza termenelor de prescripție.

În acest context, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a intervenit miercuri la Euronews România, unde l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de imixtiune în activitatea justiției. Ea a spus că șeful statului ar fi făcut evaluări care împart judecătorii în „buni și răi”.

Liana Arsenie a susținut că astfel de afirmații reprezintă o depășire a atribuțiilor constituționale și o intervenție nepermisă în activitatea puterii judecătorești. În declarațiile sale, ea a explicat că atunci când un politician își permite să evalueze judecătorii în termeni de bună-credință sau rea-credință, ori să îi eticheteze ca abuzatori și abuzați, acest lucru trebuie privit ca o ingerință în activitatea lor.

Totodată, Arsenie a transmis că nu urmărește să formuleze acuzații, ci că prezintă o constatare a unor realități și că se raportează la dispozițiile legale în baza cărora funcționează sistemul judiciar.