Marți, 13 ianuarie, Călin Georgescu trebuie să se prezinte la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, o procedură pe care o respectă săptămânal, conform obligațiilor stabilite de autorități.

Această măsură a fost instituită acum exact 365 de zile de procurorii Parchetului General, în primul dosar penal în care a fost trimis în judecată. În această perioadă, decizia magistraților privind continuarea sau ridicarea controlului judiciar urmează să fie luată în curând.

Se așteaptă ca și de această dată susținătorii lui Georgescu să fie prezenți în număr mare, iar autoritățile au luat măsuri de siguranță, montând garduri de protecție în jurul secției de poliție. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a anunțat că va transmite un mesaj către cei care îl susțin, în jurul prânzului, în momentul în care va ajunge la poliție.

Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, va avea loc o nouă etapă a procedurii de cameră preliminară în cel de-al doilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu, continuând astfel parcursul său juridic.

În primul dosar, Călin Georgescu este acuzat de promovarea ideologiilor fasciste și legionare, precum și de glorificarea persoanelor vinovate de genocid și crime de război. Judecătoria Sectorului 1 a validat rechizitoriul în decembrie 2025, permițând judecarea pe fond.

În cel de-al doilea dosar, deschis în septembrie 2025, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, este acuzat că a întreprins acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ulterior, încadrarea a fost modificată de la instigare la complicitate la tentativă de destabilizare a statului. În același caz este judecat și Horațiu Potra.

Investigațiile privind campania prezidențială din 2024 au fost declanșate după anularea alegerilor de către Curtea Constituțională. Dosarele vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a campaniei, în special prin donații de peste un milion de euro gestionate de programatorul Bogdan Peșchir, dar și dezinformarea online și presupusa implicare a unor actori externi, în special din Rusia, pentru influențarea votului.

Parchetul General a mai anunțat că Georgescu este cercetat pentru un total de șase infracțiuni, printre care inițierea unei structuri infracționale și transmiterea de informații false. În declarațiile publice, el respinge acuzațiile, susținând că dosarele au un caracter politic și că este „prigonit pentru credință”.