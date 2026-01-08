Călin Georgescu s-a prezentat luni, 5 ianuarie 2026, la secția de poliție din Buftea pentru a respecta obligațiile impuse prin controlul judiciar. Evenimentul, care în mod normal ar fi fost unul discret, a căpătat o dimensiune publică după ce un susținător l-a așteptat în fața instituției cu un miel viu, oferit într-un gest simbolic.

Călin Georgescu a fost surprins de camerele de filmat în momentul în care a luat animalul în brațe, scena fiind difuzată de mai multe posturi de televiziune de știri. Realitatea Plus a prezentat imaginile sub titlul:

„Ciobanul cu mielul în mână, în biserică cu Georgescu”, punând accent pe componenta simbolică a momentului.

Gestul susținătorului a fost explicat ulterior într-o postare publicată pe Facebook, unde acesta a asociat mielul cu o reprezentare simbolică adresată lui Călin Georgescu.

„Un miel neprihănit adus voievodului nostru, Călin Georgescu. Un dar neprețuit pentru un voievod, mielul Patria”, a scris bărbatul, mesajul fiind distribuit și comentat de numeroși utilizatori ai platformei.

După episodul petrecut în fața secției de poliție, imaginile au continuat să circule în mediul online, fiind republicate inclusiv pe TikTok, unde mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au preluat videoclipul și l-au distribuit în contexte favorabile acestuia.

La scurt timp după momentul cu mielul, Călin Georgescu a susținut un discurs în fața jurnaliștilor prezenți, în care a transmis un mesaj de sărbători și a făcut referiri directe la semnificația religioasă a zilei de 5 ianuarie. Declarațiile au îmbinat teme spirituale cu observații despre situația politică internă și internațională.

„Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic în fapte și unul în care iubirea, pacea și armonia să domine felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucuria acestei sărbători, în special copiilor și, prin puterea lui, să dărâme castelele de nisip construite prin minciună”, a declarat Georgescu.

În continuarea intervenției sale, Călin Georgescu a abordat teme politice, criticând situația internă și făcând o paralelă între anularea alegerilor din România și evenimentele recente din Venezuela. Discursul său a inclus referiri la politici internaționale și la rolul Statelor Unite în regiune.

„Pacea nu se construiește și nu se menține prin frică și opresiune. Îmi doresc pacea lui Dumnezeu în inimile românilor, nu o țară umilită prin austeritate nefondată. Anularea alegerilor a fost făcută din frica uriașă de a ascunde jaful comis în ultimii 36 de ani și furtul minților. În urmă cu 6 luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste. Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”, a afirmat Călin Georgescu.

Declarațiile au fost preluate integral de mai multe canale media și au generat reacții diverse în spațiul public, în special prin prisma comparațiilor geopolitice făcute într-un context local.

După încheierea momentelor publice de la Buftea, un videoclip apărut pe Facebook a adus în atenție un nou detaliu legat de episodul cu mielul. În înregistrare se sugerează că, la plecare, Călin Georgescu ar fi luat animalul cu el în mașină, aspect care a stârnit numeroase comentarii și interpretări.

„Imagini greu de explicat. I-au adus lui Georgescu un miel suveranist si i l-au aruncat in mașină. Din mașină se vede o mână care parcă arată „dă-l încoace!”, se afirmă în descrierea videoclipului distribuit pe rețeaua socială.

Materialul video a fost redistribuit rapid, alimentând discuțiile despre semnificația gestului și despre modul în care astfel de momente sunt folosite pentru transmiterea unor mesaje simbolice în spațiul public. Până în prezent, Călin Georgescu nu a oferit o explicație oficială legată de aceste imagini.

Prezența lui Călin Georgescu la Poliția Buftea este legată de o obligație impusă de măsura controlului judiciar, într-un dosar instrumentat de Parchetul General. Acesta a fost trimis în judecată pe 2 iulie, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid și de crime de război, precum și de promovarea ideilor fasciste și legionare.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, Călin Georgescu ar fi comis cinci acte materiale prin care a propagat aceste doctrine. Ancheta vizează declarații publice, interviuri și postări în mediul online considerate relevante de procurori.