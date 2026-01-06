Fostul premier Florin Cîțu a susținut pe pagina sa de Facebook că majorarea taxelor în perioada 2022–2026 nu a fost determinată de necesități economice, ci a reprezentat o decizie politică asumată, luată cu bună știință și în deplină cunoștință de cauză asupra efectelor negative asupra sectorului privat.

El a explicat că această politică fiscală a condamnat generațiile viitoare la sărăcie prin reducerea semnificativă a potențialului de creștere al economiei.

Cîțu a subliniat că, în ultimii patru ani, au existat aproximativ 120 de modificări ale Codului Fiscal, dintre care 38 doar în 2025, ceea ce înseamnă o schimbare la fiecare 10 zile. El a precizat că toate aceste modificări au mers într-o singură direcție: mai mult control, mai multă impredictibilitate și presiune suplimentară asupra muncii și capitalului.

Fostul premier a avertizat că atunci când Codul Fiscal este modificat la fiecare 10 zile, nu se caută soluții economice reale, ci se experimentează direct pe cetățeni, ceea ce reflectă, în opinia sa, un intervenționism sistematic sau un „socialism fiscal construit deliberat”.

„Creșterea taxelor în perioada 2022–2026 NU a fost o necesitate economică. A fost o decizie politică asumată, luată cu bună știință, în deplină cunoștință a efectelor negative asupra sectorului privat — inclusiv condamnarea generațiilor viitoare la sărăcie prin tăierea semnificativă a potențialului de creștere al economiei. Aproximativ 120 de modificări ale Codului Fiscal, dintre care 38 doar în 2025 — adică o modificare la fiecare 10 zile. În ultimii patru ani: una la fiecare 12 zile. Toate într-o singură direcție: mai mult control, mai multă impredictibilitate, mai multă presiune pe muncă și capital. Așa arată intervenționismul sistematic ( sau socialism fiscal construit deliberat). P.S.: Când schimbi Codul Fiscal la fiecare 10 zile, nu „cauți soluții”. Experimentezi pe propriii cetățeni”, a scris pe pagina sa de Facebook Florin Cîțu, fost premier al României din partea PNL.

Expertul contabil Radu Georgescu a declarat că, după 25 de ani de experiență, nu a mai întâlnit niciodată o avalanșă de creșteri fiscale de o asemenea amploare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el a detaliat principalele modificări care au intrat în vigoare de la 1 august 2025: TVA a fost majorată la 21%, impozitul pe clădiri a crescut cu peste 100%, iar impozitul pe mașini a fost ajustat în funcție de norma de poluare. Pentru mașinile hibride, impozitul a urcat cu minim 20%, iar pentru cele electrice a fost introdusă o taxă de 40 de lei.

Georgescu a mai explicat că impozitul pe dividende a crescut la 16%, iar câștigurile din vânzarea acțiunilor au fost supuse unui impozit de 16% dacă tranzacțiile se fac prin aplicații străine și de 3% pentru aplicații românești.

În plus, câștigurile din criptomonede au fost impozitate cu 16%, iar o taxă de 25 de lei s-a aplicat pentru bunurile achiziționate din țări non-UE cu valoarea sub 150 euro.

Alte măsuri vizau impozitul pe chirii pe termen scurt, neplata primei zile de concediu medical și majorarea contribuțiilor CASS pentru profesiile liberale și PFA-uri prin creșterea plafonului la 72 salarii minime pe economie.

Expertul a mai semnalat privind capitalul social pentru companiile cu cifra de afaceri peste 400.000 de lei, că acesta a crescut la 5.000 lei, iar accizele au urcat cu cel puțin 10%.

Radu Georgescu a concluzionat că ceea ce se întâmplă în România nu poate fi descris simplu drept o avalanșă de taxe, ci mai degrabă ca o operațiune specială a Guvernului menită să maximizeze presiunea fiscală asupra cetățenilor și companiilor.