Dezbaterea privind nivelul taxelor din România a fost reaprinsă de o postare a fostului ministru al Economiei Claudiu Năsui care a criticat discursul dominant al clasei politice legat de necesitatea majorării impozitelor pe proprietate.

Mesajul său, publicat pe Facebook, a atras rapid sute de reacții și comentarii, generând o amplă discuție despre echilibrul fiscal dintre taxarea muncii și cea a proprietății.

Claudiu Năsui a susținut că politicienii repetă constant ideea potrivit căreia taxele pe proprietate ar fi trebuit majorate pentru că ar fi fost prea mici, însă evită să menționeze un aspect esențial: nivelul extrem de ridicat al taxelor pe muncă.

Fostul ministru a subliniat că România are cele mai mari taxe din Uniunea Europeană aplicate salariilor mici, ceea ce explică, în opinia sa, fenomenul accentuat al sărăciei în muncă.

Acesta a arătat că există numeroase persoane care, deși au un loc de muncă, se află totuși în sărăcie sau la limita acesteia. Potrivit lui Claudiu Năsui, această realitate este rar adusă în discuție în spațiul public.

El a mai atras atenția că România a ajuns într-o situație paradoxală, în care taxele sunt mari atât pe muncă, cât și pe proprietate, întrebând retoric dacă acest model fiscal poate fi considerat un progres față de trecut.

„Clasa politică repetă încontinuu la televizor: „taxele pe proprietate trebuiau crescute pentru că erau mici”. Ce uită să spună este că taxele pe muncă sunt foarte mari. Și nu doar foarte mari, ci cele mai mari din UE pe salariile mici. De aceea avem și cea mai mare sărăcie în muncă din UE. Adică oameni care deși muncesc, tot sunt în sărăcie sau risc de sărăcie. Dar despre asta nu mai spune nimeni nimic. Înainte aveam taxe mari pe muncă și mici pe proprietate. Acum avem taxe mari și pe muncă și pe proprietate. Este asta mai bine?”, a scris Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei din partea USR, pe pagina sa de Facebook.

Postarea a stârnit reacții puternice din partea internauților, unii dintre aceștia formulând critici extrem de dure la adresa statului. Un comentator a afirmat că impozitarea proprietății private rezidențiale reprezintă o formă de dictatură mascată, considerând că statul nu are calitatea de coproprietar pentru a pretinde impozite anuale pe locuințe sau pe mașini personale.

Același utilizator a argumentat că taxele au fost deja plătite la momentul achiziției bunurilor, iar ulterior proprietarii continuă să achite TVA pentru utilități, combustibil, asigurări și alte costuri conexe.

În această logică, impozitarea suplimentară ar reprezenta o formă de supra-taxare permanentă, iar taxarea muncii a fost descrisă drept o constrângere injustă, comparabilă cu o taxă de protecție impusă celor care muncesc legal.

„Impozitarea proprietatii private rezidentiale este dictatura mascata sub umbrela democratiei. Este intruziune,este violare de domiciliu,este fortata-si ce mai vreti voi sa adaugati. Statul nu este co-proprietar al casei mele ca sa aiba pretentia sa-mi ceara impozit.Si nici pe masina personala .Cand am cumparat casa am platit darile cerute.La fel si pt masina. Pt utilitati platesc facturi care sunt la randul lor supuse TVA-ului.Pt masina platesc asigurare,rovigneta,combustibil-de asemenea,supuse la TVA. Impozitarea este furt mascat. Si nu ar trebui sa se numeasca impozitare, ci supra-taxare in forma continuata. Salariul este deja impozitat. Impozitul pe munca este iarasi furt in forma continuata.Adica „te las sa muncesti,da’ platesti <<taxa de protectie>> ca sa muncesti”.Nu stiu daca m-am facut inteleasa,poate ca nu am folosit termenii cei mai potriviti,dar macar tonul sa fie perceput corect. Ca sa termin rezumativ- statul face furt calificat sub umbrela protectoare a celor care pot sa schimbe situatia: politica si justitia,tandemul care ne da cu toporul in cap zilnic”, a scris un internaut ca răspuns la postarea lui Claudiu Năsui.

Alți participanți la dezbatere au adoptat o abordare mai pragmatică. Un internaut a sugerat că facilitățile fiscale ar trebui acordate angajatorilor pentru salariile medii, nu pentru cele minime, pentru a evita stimularea contractelor pe salariul minim și plata la gri.

În opinia sa, o astfel de politică ar contribui la creșterea contribuțiilor pentru pensii și la protejarea angajaților pe termen lung.

„Eu as încerca să ofer facilități angajatorilor dar pe salariul mediu. Daca oferi facilități pe salariul minim încurajezi privatul să facă contracte pe minim pe economie ceea ce afectează angajatul la pensie, plus plată „la gri”. Așa mergi pe o nișă, 6000-9000 (de lei – n.red.), și ajuți și angajatul,va avea contribuție pentru pensie”, a sugerat o altă persoană.

De asemenea, au existat voci care au susținut ideea taxelor pe proprietate, argumentând că acestea oferă o anumită libertate de alegere.

Un comentator a explicat că, în cazul în care costurile asociate unui bun depășesc beneficiile, proprietarul poate opta pentru renunțare sau pentru o alternativă mai eficientă, fie că este vorba despre o mașină utilizată rar sau despre o locuință prea mare pentru nevoile reale.

„Partea bună este că, în cazul acestor taxe locale, există totuși o opțiune de alegere. Dacă raportul dintre taxă și beneficiul bunului nu este rentabil, poți decide fie să renunți la acel bun, fie să îl înlocuiești cu unul mai avantajos. De exemplu, sunt situații în care o mașină este păstrată pentru foarte puține deplasări pe an; dacă am calcula costurile reale, am putea constata că acestea ar putea fi acoperite mai eficient prin închiriere sau prin alte alternative. În mod similar, în cazul proprietăților, există situații în care persoane în vârstă, care locuiesc singure, ocupă apartamente de patru camere. Deși nu este ușor, în anumite cazuri un „downgrade” poate fi o soluție realistă și mai eficientă”, a punctat un alt urmăritor al lui Claudiu Năsui.

Un alt participant la discuție a arătat că majorarea taxelor pe proprietate ar trebui făcută simultan cu reducerea taxelor pe muncă.

În lipsa acestui echilibru, sistemul actual ar favoriza evazioniștii și infractorii care nu declară venituri, dar investesc sume mari în proprietăți, plătind impozite nesemnificative, în timp ce salariații corecți sunt împovărați fiscal.