Călin Georgescu a venit luni la sediul Poliției pentru a-și îndeplini obligația de semnare a controlului judiciar. În mod obișnuit, această procedură are loc marțea, însă în această săptămână a fost devansată, întrucât 6 ianuarie, ziua de Bobotează, este declarată zi liberă pentru bugetari.

Prezentarea lui Georgescu la Poliție a devenit deja un eveniment recurent, atrăgând de fiecare dată susținători care îl așteaptă în fața instituției.

Și de această dată, fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat de zeci de simpatizanți, care au scandat „Călin Georgescu, președinte!” și i-au cerut autografe. Atmosfera a fost una de mobilizare și susținere publică, în contextul în care Georgescu rămâne o figură polarizantă pe scena politică românească.

În fața susținătorilor și a jurnaliștilor, Călin Georgescu a făcut declarații dure despre recentele evenimente din Venezuela, făcând referire directă la Nicolas Maduro și la președintele SUA, Donald Trump.

„Anularea alegerilor a fost făcută din frica uriașă de a ascunde jaful comis în ultimii 36 de ani și furtul minților. În urmă cu șase luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste. (…) Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”, a spus Călin Georgescu.

Georgescu a susținut că intervenția din Venezuela reprezintă un semnal clar că Statele Unite nu mai tolerează regimurile pe care le consideră ilegitime și a sugerat că acțiuni similare ar putea avea loc și în alte regiuni ale lumii.

Fostul candidat suveranist a avertizat că, în opinia sa, schimbări bruște ar putea apărea inclusiv în Europa Occidentală și de Est, lăsând să se înțeleagă că actuala ordine politică ar fi pe punctul de a se modifica radical.

Declarațiile sale se înscriu într-un discurs mai larg, critic la adresa structurilor de putere occidentale, pe care Georgescu le-a asociat cu „rețele globaliste” și cu o guvernare ruptă de interesele cetățenilor.

Tot în cursul zilei de luni, judecătorii urmează să se pronunțe asupra menținerii sau revocării măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Decizia este așteptată în contextul unui dosar aflat încă pe rolul instanțelor.

La plecarea de la Poliție, Georgescu a transmis un mesaj amplu românilor, în ajunul Bobotezei, cu accent pe credință, pace și unitate, dar și cu critici dure la adresa clasei politice.

„Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic în fapte și unul în care iubirea, pacea și armonia să domine felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucuria acestei sărbători, inocența copiilor și, prin puterea lui, să dărâme castelele de nisip construite prin minciună.

Adevărata putere sta in compasiune, milostenie. milostenia nu inseamna doar bani, ci o fapta buna, un cuvant bun, pacea nu se obtine cu frica. eu doresc pacea lui dzeu in inimile romanilor si o tara unita prin dreptate, nu unita prin austeritate

Nu voi fi corect cu cei care asupresc romanii, voi stati in lux, romanii la romanii. nu voi fi niciodata politic , nu voi negocia adevarul. ura lor, a celor de la putere la adresa poporului roman se vede in traiul de zi cu zi pentru ca minciuna, aroganta, dispretul fata de suferinta a devenit un mod de guvernare”, a declarat Georgescu.