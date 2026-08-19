DNSC și Visa România încheie un parteneriat pentru securitatea cibernetică. Ce schimbări sunt pregătite în domeniul siguranței digitale

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Visa România au semnat un Memorandum de Înțelegere prin care stabilesc cadrul de cooperare dintre cele două organizații în domeniul securității cibernetice și al siguranței digitale.

Parteneriatul urmărește dezvoltarea unor programe și proiecte de interes comun, prin valorificarea expertizei și a capabilităților deținute de cele două organizații, potrivit unui comunicat transmis de DNSC.

Memorandumul prevede cooperarea în mai multe domenii legate de securitatea cibernetică. DNSC și Visa România vor putea face schimb de informații privind riscurile și amenințările de securitate cibernetică, precum și despre tacticile, tehnicile și procedurile utilizate de atacatorii cibernetici.

Colaborarea va include și schimbul de informații privind indicatorii de compromitere și de atac. Cele două organizații vor putea împărtăși, de asemenea, bune practici și informații referitoare la soluții inovatoare în domeniul securității cibernetice.

Un alt domeniu prevăzut în cadrul parteneriatului îl reprezintă evaluarea și testarea unor tehnologii, soluții, produse și servicii de securitate cibernetică.

„Memorandumul prevede cooperarea în domenii precum schimbul de informaţii privind riscurile şi ameninţările de securitate cibernetică, tacticile, tehnicile şi procedurile utilizate de atacatorii cibernetici, precum şi indicatorii de compromitere şi de atac, schimbul de bune practici şi de informaţii privind soluţiile inovatoare, dar şi evaluarea şi testarea unor tehnologii, soluţii, produse şi servicii de securitate cibernetică”, a transmis DNSC într-un comunicat.

Cooperarea dintre DNSC și Visa România poate include și dezvoltarea unor programe de conștientizare și campanii dedicate siguranței digitale. Parteneriatul prevede posibilitatea schimbului de materiale educaționale și de formare, astfel încât cele două organizații să poată contribui la creșterea nivelului de informare privind riscurile din mediul digital.

În cadrul colaborării pot fi organizate și activități comune. Printre acestea se numără workshop-uri, conferințe, exerciții, sesiuni de lucru și activități de formare.

Parteneriatul urmărește reunirea expertizei sectorului public și a mediului privat pentru o mai bună înțelegere a riscurilor și amenințărilor cibernetice.

Cooperarea poate contribui la promovarea bunelor practici în domeniul securității cibernetice și la creșterea nivelului de informare a utilizatorilor în ceea ce privește siguranța în mediul digital.

Memorandumul semnat de DNSC și Visa România oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea ulterioară a unor programe de lucru, acțiuni și proiecte comune între cele două organizații.