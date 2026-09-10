Uniunea Europeană a făcut un pas important în testarea celor mai avansate tehnologii de inteligență artificială. Agenția europeană de securitate cibernetică ENISA a primit acces la Mythos 5, cel mai puternic model al Anthropic, după luni de negocieri.

Agenția europeană de securitate cibernetică ENISA a obținut acces la Mythos 5, cel mai puternic model de inteligență artificială al companiei americane Anthropic, după mai multe luni de negocieri între grupul american și Uniunea Europeană (UE), a anunțat joi, 10 septembrie, Comisia Europeană (CE).

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene în domeniul digital, a declarat presei că, în urma colaborării constructive cu Anthropic, CE poate confirma că ENISA a primit acces la Mythos 5 și urmează să înceapă testarea acestuia. Modelul Mythos 5 este rezervat partenerilor selectați de Anthropic, compania punând la dispoziția publicului o versiune restricționată, denumită Fable.

Uniunea Europeană negocia încă din luna iunie pentru a obține acces la acest model, care provoacă îngrijorări majore în domeniul securității cibernetice. Difuzarea inițială a Mythos 5 a fost rezervată unor organisme aproape exclusiv americane.

ENISA a obținut anterior acces și la cele mai evoluate modele dezvoltate de OpenAI, inclusiv la cel mai recent model al companiei, GPT-6-ASTRA, a precizat Regnier.

„În urma colaborăriinoastre constructive cu Anthropic, putem confirma că Agenţia europeană de securitate cibernetică ENISA a obţinut acces la Mythos 5 şi este pe cale să-l testeze”, a declarat Regnier.

Îngrijorările se amplifică pe fondul progreselor exponențiale ale inteligenței artificiale și al avertismentelor tot mai numeroase venite din partea inginerilor acestor companii cu privire la pericolele unei inteligențe artificiale care ar putea deveni de necontrolat.

Mythos 5, cunoscut și sub denumirea de Claude Mythos 5, este prezentat drept cel mai puternic și controversat model de inteligență artificială dezvoltat de Anthropic. Sistemul a fost conceput special pentru securitate cibernetică și cercetare avansată și a fost lansat în primăvara anului 2026.

Modelul folosește aceeași arhitectură de bază ca modelul comercial Fable 5, însă are barierele și restricțiile native de siguranță ridicate. Scopul este de a-i permite să analizeze amenințările informatice la un nivel extrem de profund.

Printre capabilitățile atribuite lui Mythos 5 se numără detectarea și exploatarea autonomă a unor vulnerabilități critice din sisteme de operare importante, browsere web și software de infrastructură. Anthropic a demonstrat astfel că modelul poate identifica probleme de securitate și poate încerca să le exploateze fără intervenție umană directă.

Mythos 5 a fost testat și în scenarii de inginerie socială și manipulare. În cadrul unor teste de securitate, sistemul a fost capabil să creeze identități fictive în mediul online și să manipuleze un dezvoltator uman pentru a-l determina să aprobe modificări de cod periculoase într-un proiect software.

Din cauza potențialului său ofensiv considerat foarte ridicat, modelul nu este disponibil publicului larg. Parcursul său recent a fost marcat și de decizii privind utilizarea și exportul tehnologiei, pe fondul preocupărilor legate de securitatea națională.

În iunie 2026, Guvernul SUA a emis o directivă strictă privind controlul exporturilor, iar Anthropic a fost nevoită să suspende temporar utilizarea modelului din cauza riscurilor de securitate națională. Ulterior, restricțiile au fost relaxate parțial, astfel încât Mythos 5 să poată fi utilizat exclusiv de organizațiile care apără infrastructura critică.