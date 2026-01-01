Dosarul în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra pentru acuzații grave privind tentativa de schimbare a ordinii constituționale continuă să ridice semne de întrebare legate de folosirea documentelor clasificate în anchetă. Unul dintre inculpați a cerut instanței să verifice dacă, pe parcursul urmăririi penale, au fost utilizate informații secrete la care apărarea nu a avut acces.

Demersul a fost făcut de Dan Cristian Panța, apropiat al lui Horațiu Potra, care a solicitat Curții de Apel București să ceară clarificări oficiale de la Parchetul General și de la Biroul de Informații Clasificate al instanței. Scopul: să se stabilească dacă în dosar există rapoarte sau note cu regim special, care nu figurează la dosar, dar ar fi fost folosite de anchetatori.

Cauza se află în faza camerei preliminare și este analizată de judecătorul Mihai-Paul Cozma, magistratul care verifică legalitatea rechizitoriului, a probelor administrate și a procedurilor urmate de procurori.

Argumentul principal al inculpatului a fost că anumite probe s-ar baza pe informații clasificate, provenite din raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, document care a stat și la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024. Conform legii, astfel de probe nu pot fi folosite fără ca apărătorii să aibă acces la ele, iar în anumite situații pot fi chiar eliminate din dosar.

Judecătorul a respins însă solicitarea, arătând că toate documentele cu relevanță în cauză sunt cele deja desecretizate și făcute publice, inclusiv prin publicarea raportului CSAT pe site-ul Administrației Prezidențiale. Magistratul a precizat că nu a primit și nu a analizat alte înscrisuri clasificate în afara celor existente la dosar, scrie Fanatik.

Totodată, instanța a subliniat că cererile de excludere a acestor probe vor fi analizate separat, în cadrul procedurii specifice camerei preliminare, dar că nu se justifică, în acest moment, sesizarea Biroului de Informații Clasificate.

Dan Cristian Panța este consilier local în municipiul Mediaș, județul Sibiu, ales pe listele Partidului Patrioților, formațiune condusă de Horațiu Potra. El este acuzat că a făcut parte din grupul care s-a deplasat spre București după invalidarea primului tur al alegerilor prezidențiale. A fost oprit de poliție în decembrie 2024, în timp ce se îndrepta spre Capitală pentru protestul organizat de susținătorii curentului suveranist.

În paralel, apărarea lui Horațiu Potra a depus la dosar înregistrări video realizate în timpul perchezițiilor desfășurate la domiciliul acestuia din Mediaș. Avocații susțin că imaginile ar indica nereguli procedurale, inclusiv participarea unor persoane care nu ar fi avut calitatea de polițiști.

De asemenea, Potra a cerut audierea martorului asistent, pentru a demonstra că ridicarea bunurilor nu s-ar fi făcut în mod transparent și că apărătorii nu ar fi fost lăsați să asiste la toate etapele percheziției.

Anchetatorii susțin că, în locuința lui Horațiu Potra, ar fi fost descoperite sume importante de bani și mai multe arme și muniții, ascunse într-un spațiu special amenajat, descris ca o cameră secretă.

Procesul este departe de final. Următorul termen a fost stabilit pentru 21 ianuarie 2026, tot la Curtea de Apel București, unde instanța va continua analiza probelor și a legalității procedurilor folosite în acest dosar cu implicații majore pentru ordinea constituțională.